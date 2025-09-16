De către

Google a anunțat o investiție de 5 miliarde de lire sterline (aproximativ 5,78 miliarde de euro) în Regatul Unit, pe o perioadă de doi ani, potrivit AFP. Suma va fi direcționată către „cheltuielile de investiții, cercetare și dezvoltare”, incluzând și activitățile Google DeepMind, laboratorul de inteligență artificială al companiei.

Marți, compania inaugurează un nou centru de date la Waltham Cross, în apropiere de Londra.

Google anunțase încă din 2023 o investiție inițială de un miliard de dolari (aproximativ 850 de milioane de euro) pentru acest proiect.

Fondurile suplimentare anunțate acum vor completa planul de extindere, a precizat un purtător de cuvânt al companiei pentru AFP.

Investiții pe fondul vizitei lui Donald Trump

Anunțul vine chiar înainte de vizita de stat a președintelui american Donald Trump în Marea Britanie, programată pentru miercuri și joi.

Trump, aflat la a doua vizită oficială după cea din 2019, va fi însoțit de lideri importanți din industria tehnologică.

Potrivit unui oficial american, se așteaptă investiții „de peste zece miliarde, poate zeci de miliarde de dolari”, precum și un acord tehnologic între Londra și Washington.

Acord nuclear între Marea Britanie și SUA

În același context, guvernul britanic a anunțat semnarea unui parteneriat strategic cu Statele Unite, denumit „Atlantic Partnership for Advanced Nuclear Energy”.

Documentul, ce urmează să fie oficializat în timpul vizitei lui Trump, vizează accelerarea procedurilor de autorizare și validare a proiectelor nucleare comune.

Marea Britanie își intensifică astfel eforturile de a reduce dependența de hidrocarburi, plasând energia nucleară între principalele sale priorități după declanșarea războiului din Ucraina.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.