6.6 C
București
marți, 2 decembrie 2025
caută...
AcasăȘtirile zileiGoogle, acuzată că permite angajatorilor să citească mesajele angajaților. Noua actualizare Android...

Google, acuzată că permite angajatorilor să citească mesajele angajaților. Noua actualizare Android stârnește un val de controverse

Știrile zileiTech
Actualizat:
Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu
Vulnerabilitatea din Google Gemini permite atacuri de phishing prin rezumate false de email
Foto - Unsplash

Google se află în centrul unui scandal major privind confidențialitatea după ce a lansat o actualizare Android care le permite angajatorilor să intercepteze și să arhiveze mesajele RCS și SMS trimise de pe telefoarele gestionate de companie.

Google, acuzată că permite angajatorilor să citească mesajele angajaților

Practic, mesajele pe care mulți le considerau private – datorită așa-numitei criptări end-to-end – pot fi acum accesate în mod legal de către angajator.

Potrivit publicației Android Authority, funcția Android RCS Archival este implementată deja pe telefoanele Pixel și pe alte dispozitive Android folosite ca telefoane de serviciu. Noua opțiune permite companiilor să citească toate conversațiile RCS din Google Messages, chiar dacă acestea sunt criptate end-to-end.

Confidențialitatea mesajelor, o iluzie pe telefoarele de serviciu

Deși Google subliniază că actualizarea se aplică exclusiv dispozitivelor administrate de angajator, mulți angajați sunt șocați, crezând până acum că discuțiile lor sunt protejate. În realitate, criptarea end-to-end protejează mesajele doar în tranzit. Odată ajunse pe telefon, ele sunt vizibile pentru oricine controlează dispozitivul – în acest caz, angajatorul.

CITEȘTE ȘI – Pariul de 53 de miliarde de dolari al Alibaba pe AI se confruntă cu realități dure

„Angajații vor vedea o notificare clară ori de câte ori funcția de arhivare este activă”, transmite Google. Cu toate acestea, reacțiile negative nu au întârziat să apară, mai ales după un scandal similar provocat recent de Microsoft, care a introdus în Teams o funcție prin care angajatorul poate vedea când un angajat nu este la birou.

Ce poate face angajatorul acum

Cu noua actualizare:

  • angajatorii pot citi integral mesajele RCS și SMS de pe telefoarele de serviciu;
  • companiile pot arhiva automat toate conversațiile pentru conformitate și audit;
  • funcția se aplică în special industriilor reglementate, dar poate fi activată de orice firmă.

Google promovează funcționalitatea ca pe un „instrument necesar” care combină avantajele RCS cu necesitatea conformității legale. Totuși, criticii consideră că măsura va împinge și mai mulți angajați către sisteme neoficiale de comunicare, precum WhatsApp sau Signal – exact fenomenul pe care companiile încearcă să îl prevină.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.f

Alexandru Stancu
Alexandru Stancu
2017 este anul debutului meu în presă. Am trecut pe la ProTv și Aleph News, iar din vara lui 2021 am devenit editor web la România Liberă.
Cele mai citite

Debut fantastic pentru Insulele Feroe! Calificare în grupele principale la primul Mondial din istorie

Handbal Dragos Soneriu - 0
Nordicele au terminat cu același punctaj ca Spania și Muntenegru, după o victorie clară cu ParaguaySelecţionata Insulelor Feroe scrie istorie la Campionatul Mondial de...

Momente grele pentru lumea media din România. Mihai Stegerean a murit

Eveniment Alexandru Stancu - 0
Comunitatea media din România este profund afectată după ce jurnalistul și producătorul Mihai Stegerean a murit în această dimineață, la vârsta de 50 de...

Arabia Saudită relaxează restricțiile: rezidenții străini pot cumpăra alcool mai ușor

Internațional Alexandru Stancu - 0
Rezidenții din Arabia Saudită au declarat pentru AFP că restricțiile privind vânzarea alcoolului au devenit mai relaxate, la doar câteva zile după ce persoanele...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.