Google, acuzată că permite angajatorilor să citească mesajele angajaților. Noua actualizare Android stârnește un val de controverse

Google se află în centrul unui scandal major privind confidențialitatea după ce a lansat o actualizare Android care le permite angajatorilor să intercepteze și să arhiveze mesajele RCS și SMS trimise de pe telefoarele gestionate de companie.

Google, acuzată că permite angajatorilor să citească mesajele angajaților

Practic, mesajele pe care mulți le considerau private – datorită așa-numitei criptări end-to-end – pot fi acum accesate în mod legal de către angajator.

Potrivit publicației Android Authority, funcția Android RCS Archival este implementată deja pe telefoanele Pixel și pe alte dispozitive Android folosite ca telefoane de serviciu. Noua opțiune permite companiilor să citească toate conversațiile RCS din Google Messages, chiar dacă acestea sunt criptate end-to-end.

Confidențialitatea mesajelor, o iluzie pe telefoarele de serviciu

Deși Google subliniază că actualizarea se aplică exclusiv dispozitivelor administrate de angajator, mulți angajați sunt șocați, crezând până acum că discuțiile lor sunt protejate. În realitate, criptarea end-to-end protejează mesajele doar în tranzit. Odată ajunse pe telefon, ele sunt vizibile pentru oricine controlează dispozitivul – în acest caz, angajatorul.

„Angajații vor vedea o notificare clară ori de câte ori funcția de arhivare este activă”, transmite Google. Cu toate acestea, reacțiile negative nu au întârziat să apară, mai ales după un scandal similar provocat recent de Microsoft, care a introdus în Teams o funcție prin care angajatorul poate vedea când un angajat nu este la birou.

Ce poate face angajatorul acum

Cu noua actualizare:

angajatorii pot citi integral mesajele RCS și SMS de pe telefoarele de serviciu;

de pe telefoarele de serviciu; companiile pot arhiva automat toate conversațiile pentru conformitate și audit;

pentru conformitate și audit; funcția se aplică în special industriilor reglementate, dar poate fi activată de orice firmă.

Google promovează funcționalitatea ca pe un „instrument necesar” care combină avantajele RCS cu necesitatea conformității legale. Totuși, criticii consideră că măsura va împinge și mai mulți angajați către sisteme neoficiale de comunicare, precum WhatsApp sau Signal – exact fenomenul pe care companiile încearcă să îl prevină.

