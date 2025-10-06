Gisèle Pelicot revine în instanță pentru a-și înfrunta violatorul

La 72 de ani, Gisèle Pelicot, femeia care a supraviețuit aproape un deceniu de abuzuri și violuri repetate orchestrate de fostul ei soț, s-a întors luni în fața instanței. Ea a sosit la Curtea de Apel din Nîmes, în sudul Franței, pentru a-l înfrunta pe Husamettin Dogan, singurul dintre cei 51 de bărbați condamnați pentru viol care a ales să facă apel.

Curajoasa Gisèle Pelicot

Pelicot, care a devenit un simbol feminist al curajului și rezilienței, a renunțat anul trecut la dreptul de a-și păstra anonimatul, hotărând ca procesul împotriva fostului soț și a complicilor săi să se desfășoare public. Ea a sosit la tribunal alături de fiul ei cel mic, Florian, și a fost întâmpinată cu aplauze de susținători.

Ar fi preferat să nu fie nevoită să retrăiască trauma în instanță, dar va fi prezentă pentru a transmite un mesaj clar: un viol este un viol, nu există violuri mici sau acceptabile, a declarat avocatul său, Antoine Camus, pentru AFP.

Singurul apel dintr-un dosar cu 51 de condamnați

Husamettin Dogan, un bărbat de 44 de ani din domeniul construcțiilor, a fost condamnat în 2024 la nouă ani de închisoare pentru că a violat-o pe Gisèle Pelicot în timp ce aceasta se afla în stare de inconștiență. Dogan ar fi luat legătura online cu Dominique Pelicot, soțul victimei, și s-ar fi deplasat în aceeași noapte la locuința celor doi, în iunie 2019.

În timpul primului proces, Dogan a declarat că a crezut că totul era „un joc”. „Nu sunt un violator, e un cuvânt prea greu pentru mine,” a spus el atunci. Dintre cei 51 de bărbați condamnați, 17 au anunțat inițial că vor face apel, însă 16 au renunțat treptat, rămânând doar Dogan să conteste verdictul.

Un caz care a șocat Franța

Cazul Pelicot este considerat unul dintre cele mai grave cazuri de abuz sexual din istoria recentă a Franței. Fostul soț al victimei, Dominique Pelicot, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru că, timp de aproape zece ani, a drogat-o sistematic pe soția sa și a permis zecilor de bărbați să o violeze în casa lor din Mazan, o localitate din sud-estul țării.

La procesul de anul trecut de la Avignon, anchetatorii au dezvăluit cum Pelicot îi administra soției sale somnifere și medicamente anxiolitice, ascunse în mâncare sau băuturi, pentru a o menține inconștientă. În prezent, Dominique Pelicot se află în detenție în regim de izolare, dar va apărea ca martor la procesul de apel. El a spus deja la prima audiere: „Sunt un violator, și toți bărbații din această sală sunt violatori.”

Un proces cu miză morală și socială

Procesul de la Nîmes nu este doar o nouă etapă juridică, ci și un moment de reafirmare a luptei împotriva violenței sexuale și a rușinii impuse victimelor. Gisèle Pelicot, fostă manageră de logistică, a insistat ca procesul să fie public pentru a atrage atenția asupra violurilor comise prin inducerea stării de inconștiență.

