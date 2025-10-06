De către

După mai bine de trei ani de la declanșarea invaziei, loialiștii Kremlinului încep să admită public că războiul din Ucraina intră într-un impas.

În ciuda miliardelor de dolari pompate de Occident în sprijinul Kievului, Moscova nu reușește să-și confirme narațiunea triumfalistă.

„Rușii trebuie să se trezească și să accepte realitatea. Mor mulți oameni și nu au mare lucru de arătat pentru asta”, a declarat săptămâna trecută vicepreședintele SUA, JD Vance.

Declarațiile au venit la scurt timp după ce Donald Trump a criticat Rusia pentru faptul că investește masiv în armament „fără să obțină practic niciun teritoriu”.

Avertismente din interiorul taberei pro-Kremlin

Tatyana Montyan, fostă avocată ucraineană devenită susținătoare a invaziei, a recunoscut că ritmul ofensivei a încetinit și că Rusia ar putea fi nevoită să mobilizeze din nou trupe:

„În prima jumătate a lunii septembrie, ritmul ofensivei a încetinit semnificativ. E posibil să-și fi epuizat ultimele rezerve.”

Politicianul Dmitri Rogozin a admis la rândul său că „este imposibil să avansăm. Este un impas pe front”, iar veteranul Pavel Gubarev a vorbit despre „pierderi incomparabil de grele” și a concluzionat:

„În realitate, situația actuală echivalează deja cu o înfrângere pentru noi.”

Conform grupului ucrainean Deep State, între iunie și august Rusia a reușit să ocupe doar 1.548 km pătrați de teritoriu – aproximativ 0,003% din suprafața Ucrainei – în timp ce a pierdut aproape 95.000 de soldați în aceeași perioadă.

Critici chiar pe televiziunile de stat

Semnele de fisură au apărut și în emisiunile televiziunii ruse, unde un invitat a contrazis public cifrele oficiale privind pierderile ucrainene.

„La începutul ostilităților, armata ucraineană avea aproximativ 800.000 de oameni. Apoi a crescut cu încă 100.000–120.000 pe an. Prin urmare, nu pot exista 1.700.000–2.000.000 de pierderi, pentru că, în acest caz, armata ucraineană pur și simplu nu ar mai exista”, a spus acesta.

Întrebat dacă sugerează că Ministerul rus al Apărării minte, a replicat: