Gigi Nețoiu a anunțat noul antrenor la Voluntari. Florin Marin preia echipa cu obiectivul promovării!

Veteranul Florin Marin, în vârstă de 71 de ani, a fost numit în funcția de antrenor principal la FC Voluntari, după plecarea lui Ovidiu Burcă.

O decizie surpriză pentru banca tehnică a Voluntariului

Florin Marin, cunoscut și sub porecla „Flocea”, revine ca antrenor principal după o pauză de mai mulți ani, preluând conducerea tehnică a FC Voluntari. Decizia vine la doar o zi după despărțirea de Ovidiu Burcă, care a rezistat doar o lună pe banca tehnică a echipei.

Într-o declarație oferită pentru GSP.ro, Gigi Nețoiu, unul dintre cei mai influenți oameni din spatele proiectului Voluntari, a explicat alegerea:

„Domnul profesor Florin Marin a fost de la bun început implicat, iar acum am hotărât că el este cel mai potrivit să conducă echipa. Îi mulțumesc lui Ovidiu Burcă pentru contribuția sa, dar a fost clar că avem viziuni diferite. Florin Marin este un om de încredere și sunt sigur că poate aduce echipa acolo unde îi este locul: în Superliga.”

Obiectiv clar: promovarea în Superliga

Florin Marin, care a colaborat anterior cu Gigi Nețoiu la cluburi precum Dinamo și Universitatea Craiova, are ca obiectiv promovarea în Superliga. Cu patru etape rămase din sezonul regulat al Ligii 2, Voluntari ocupă locul 4, poziție care asigură participarea în play-off. Echipa are 29 de puncte, trei mai multe decât formația de pe locul 7, prima sub linia calificării în play-off.

„Lanterna roșie” a Superligii de altădată vizează acum o revenire în prim-planul fotbalului românesc. Sub comanda lui Florin Marin, FC Voluntari trebuie să înfrunte competitori puternici în play-off, precum Steaua, Csikszereda sau CSM Reșița.

Florin Marin a antrenat ultima dată în 2017, când a avut un mandat scurt la CS Mioveni. Cu o experiență vastă, care include echipe precum Dinamo, FC Vaslui și Concordia Chiajna, Marin a fost văzut de Nețoiu ca o soluție ideală pentru a construi pe termen lung. Contractul său este valabil până în vara anului 2026.

„Avem încredere că profesorul Marin va aduce disciplina și mentalitatea necesară pentru a ne atinge obiectivele. Alături de secunzii săi, Dragoș Stroe și Sandi Popovici, vom face tot ce este necesar pentru a readuce Voluntariul în Superligă,” a concluzionat Nețoiu.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!