Gigi Becali recunoaște că s-a pripit în privința lui Călin Georgescu și spune că acum îi e rușine că l-a susținut, potrivit Antena 3.

Gigi Becali s-a declarat un susținător al lui Călin Georgescu, după ce candidatul independent a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, în noiembrie 2024.

Între timp, Becali s-a răzgândit. Ba chiar, patronul FCSB și membru al AUR în Parlament, recunoaște că „și CCR are dreptate”.

„M-am pripit atunci, am zis lucruri mari despre el, dar după ce a spus mai multe am rămas mască. Tot ce vorbește… am zis să îmi văd de treabă, și așa am greșit. Nu pot să mă bag împotriva lui, are și el dreptate, dar și CCR are dreptate, trebuie să avem grijă cine devine președintele României.

Eu l-am susținut, dar după… A zis că dă puterea poporului. Păi, cum să îmi iei mie averea să o dai la popor, cum să faci asta? Cum să zici așa tâmpenii, nu își mai dă seama ce vorbește. Cum să dai tu puterea la popor? De atunci îmi văd de treaba mea”, a afirmat Becali, la GSP Live.

Gigi Becali crede despre Călin Georgescu că are o problemă

Becali a continuat spunând despre Georgescu că este „pe dinafară cu credința”.

„El e pe dinafară și cu credința. Și nu doar asta, cu tot. Unul să bată câmpii așa nu am văzut în viața mea. Mi-e rușine acum de ce am zis atunci. Nu îmi dau seama cum am putut să spun așa lucruri. Dacă nu le spun… eu trebuie să îmi repar acum greșeala.

L-am văzut că e patriot, dar după ce a început să vorbească, Doamne ferește!… Și apa, că ne îmbogățim…Eu cred că are o problemă…”, a declarat Gigi Becali.

Sorin Răducanu, fost jucător, despre Gigi Becali: E fariseu



Gigi Becali este cunoscut drept un personaj strâns legat de religie, de credință, un om binecunoscut de sfinții păriniți din Muntele Athos. Este de asemenea un om care a făcut multe acte de caritate, ajutând numeroase familii de români pentru diverse probleme.

Însă nu toată lumea împărtășește aceste opinii la adrea lui Gigi Becali. Fostul jucător Sorin Răducanu, care de asemeni este un mare contestatar al președintelui FRF, Răzvan Burleanu, al cărui contrcandidat a fost la alegerile FRF, pur și simplu lansează un atac feroce la adresa patronului FCSB.

„E fariseu. Poate să-mi spună mie orice, nu ai voie să pui crucea lui Iisus Hristos în curte. Prima dată când am văzut clădirea, e kitsch, te faci de râs. Religia nu se face așa, nu îl pui pe Iisus Hristos în curte, că nu ești biserică, turbatule! Nu ești Gigi credincios, ești un hoț, un pușcăriaș, ești dovedit în 3 dosare penale. Mai ai câteva dosare, nu știu dacă e reabilitat. Furăm, dăm în cap si după ne reabilităm. El crede ca toți românii sunt proști, că vin la el să le dea bani.

Să nu uităm, Gigi ”Țântaru” a scăpat acum cu o prescripție când a votat. Păi să te duci să votezi este crimă împotriva poporului român, pentru că el s-a dus și a votat la referendumul pentru familia tradițională. Și a scăpat cu prescripție.

Imbecilul de Dragomir a zis că l-ar pune ministru de Interne. Trebuie să fim toți proști? Din 1986 îl cunosc. Dă-l încolo de pușcăriaș. E fariseu! Religia nu se face asa. El face exces de zel. Nu o sa păcălești pe nimeni, doar pe boschetarii de vin la el. S-a dovedit ca este condamnat definitiv în 3 dosare și mai are vreo 3-4 pe rol” – a declarat Sorin Răducanu pentru publicația online iamsport.ro.

Gigi Becali, după ce a trecut printr-o boală groaznică: „Nu puteam să dorm”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut probleme de sănătate severe la finalul anului 2024, fiind infectat cu HMPV, un virus asemănător cu gripa, provenit din China.



Gigi Becali, infectat cu HMPV



El a descris cum a resimțit această boală, menționând că a suferit o tuse continuă și o stare generală foarte grea, care nu i-a permis să doarmă. Deși medicul i-a recomandat antibiotice, Gigi Becali a ales să se trateze cu medicamente naturiste.

