Gianni Infantino, mesaj emoționant după moartea lui Emeric Ienei! „Cuvintele par insuficiente”

Președintele FIFA a transmis o scrisoare oficială de condoleanțe Federației Române de Fotbal.

Lumea fotbalului este în doliu după moartea lui Emeric Ienei, legendarul antrenor al României și câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua București. Ienei s-a stins din viață miercuri, 6 noiembrie, la vârsta de 88 de ani, iar printre cei care au transmis mesaje de condoleanțe se numără și președintele FIFA, Gianni Infantino.

Mesajul șefului forului mondial a fost trimis oficial către Federația Română de Fotbal și publicat joi dimineață. În scrisoarea sa, Infantino a elogiat cariera și personalitatea celui care a scris istorie pentru fotbalul românesc.

„Doresc să îmi exprim cele mai sincere și profunde condoleanțe cu privire la încetarea din viață a fostului jucător internațional și selecționer al echipei naționale, Emeric Ienei. Cuvintele par insuficiente pentru a exprima tristețea pe care o resimțim în fața acestei pierderi.”

Președintele FIFA a rememorat momentele-cheie din cariera lui Ienei, subliniind contribuțiile sale la performanțele clubului Steaua și ale echipei naționale. „De-a lungul carierei sale de jucător, el a bifat șase selecții pentru echipa națională și și-a reprezentat țara la Turneul Olimpic de Fotbal din 1964. La nivel de club, va fi mereu amintit pentru lunga și strălucita sa carieră la FC Steaua București, alături de care a câștigat trei titluri de campion și patru Cupe ale României.”

„Moștenirea și parcursul său vor rămâne vii în amintirea tuturor”

Infantino a insistat asupra rolului de mentor și simbol moral pe care Emeric Ienei l-a avut în fotbalul românesc. „După retragerea din activitatea de jucător, a început o remarcabilă carieră de antrenor. În calitate de antrenor al FC Steaua București, a condus clubul spre șase titluri de campion, patru Cupe ale României și istoricul trofeu al Cupei Campionilor Europeni în 1986. De asemenea, a fost selecționer al echipei naționale a României, pe care a condus-o la Cupa Mondială din 1990 și din nou la Campionatul European din 2000, în cel de-al doilea mandat al său.”

Președintele FIFA a încheiat mesajul cu un omagiu profund: „Legendă a clubului FC Steaua București și a fotbalului românesc, cunoscut pentru calmul și autoritatea sa legendare, model de eleganță, echilibru și respect, atât pe teren, cât și în afara lui, moștenirea și parcursul său vor rămâne vii în amintirea tuturor, iar absența sa va fi profund resimțită. În numele comunității internaționale a fotbalului, doresc să transmit cele mai sincere condoleanțe Federației Române de Fotbal, precum și familiei, prietenilor și apropiaților lui Emeric Ienei.”

UEFA a transmis, la rândul ei, un mesaj de omagiu, evocând performanțele istorice reușite de Ienei: „Comunitatea fotbalului din România este în doliu după pierderea antrenorului Emerich Jenei, câștigător al Cupei Campionilor Europeni, care a încetat din viață la vârsta de 88 de ani. Cele mai mari realizări ale lui Jenei au venit din postura de antrenor al Stelei București, pe care a condus-o spre triumful din 1986, primul pentru un club din Europa de Est.”

Emeric Ienei s-a născut la 22 martie 1937, în comuna Agriș, județul Satu Mare, și a fost una dintre cele mai respectate figuri ale fotbalului românesc. A câștigat șase titluri de campion cu Steaua, patru Cupe ale României și a fost primul antrenor care a calificat naționala peste faza grupelor la un turneu mondial, la Campionatul Mondial din 1990.

Fostul selecționer va fi înmormântat cu onoruri militare sâmbătă, 8 noiembrie, la ora 14:00, la Cimitirul Municipal Rulikowski din Oradea.

