Ghidul Michelin își extinde apetitul dincolo de restaurante

Faimosul Ghid Michelin din Franța, reper mondial al gastronomiei de peste un secol, își extinde acum aria de interes spre hoteluri și vinuri, într-un efort de a se transforma într-un brand global de lifestyle, scrie AFP.

Filiala companiei franceze producătoare de anvelope are deja o comunitate fidelă de gurmanzi, însă se confruntă cu o concurență tot mai acerbă din partea altor ghiduri de călătorie, a platformelor de recenzii precum TripAdvisor și a armatei de influenceri culinari activi online.

Pentru a-și menține relevanța, Ghidul Michelin își depășește rolul tradițional — acela de a trimite inspectori anonimi în restaurante pentru a acorda mult râvnitele stele Michelin — și pătrunde într-un teritoriu nou: industria hotelieră.

După ce și-a extins constant acoperirea gastronomică, ajungând la 69 de regiuni, ghidul lansează acum un sistem global de evaluare a hotelurilor, unde unitățile vor primi „chei” Michelin, de la una la trei, în funcție de servicii, stil și caracter.

Am avut dintotdeauna o prezență puternică în industria hotelieră, a declarat Gwendal Poullennec, directorul Ghidului Michelin, în cadrul unei gale desfășurate miercuri seară la Paris, la care au participat hotelieri din întreaga lume.

Totodată, Poullennec a anunțat că ghidul va începe să ofere și recenzii de vinuri, bazându-se pe experiența publicației americane Robert Parker Wine Advocate, aflată deja sub umbrela Michelin.

Astăzi, Ghidul Michelin poate fi considerat un mediu global de referință, a spus acesta.

Dilema credibilității

Menținerea unei rețele de inspectori profesioniști, care își plătesc singuri notele de plată pentru a-și păstra independența, a fost mereu o provocare financiară.

Dacă în urmă cu două decenii Ghidul Michelin era o afacere nerentabilă, bazată pe vânzarea ghidurilor tipărite, astăzi platforma atrage circa 9 milioane de vizitatori unici lunar, jumătate dintre ei din Statele Unite.

Monetizarea se realizează prin servicii de rezervare online, cu un comision de 10-15% per rezervare, dar și prin parteneriate cu ministere ale turismului și autorități publice. Astfel de colaborări, cum este cea recentă cu Arabia Saudită, care va lansa în octombrie primul său ghid Michelin finanțat de Ministerul Culturii, ridică însă întrebări privind imparțialitatea.

Dacă lucrează prea strâns cu guvernele sau agențiile de turism, apare întrebarea cât de independente mai sunt deciziile lor, a declarat pentru AFP Yiting Deng, cercetător la University College London.

Poullennec susține că echipele comerciale și inspectorii rămân complet separate, iar ghidul publică recenzii doar acolo unde consideră că destinația a atins un nivel adecvat de dezvoltare.

Întoarcerea la origini

Extinderea către hoteluri marchează, paradoxal, o revenire la rădăcinile ghidului.

Când Ghidul Michelin a apărut în 1900, existau mai multe recomandări de hoteluri decât de restaurante, a amintit Poullennec.

Astăzi, industria ospitalității este plină de premii și clasamente: Conde Nast, Forbes, Travel + Leisure sau The World’s 50 Best Hotels oferă deja recunoașteri prestigioase, iar platforme precum American Express Travel influențează puternic preferințele călătorilor americani.

Totuși, potrivit cercetătorului Álvaro Zarzoso de la Universitatea din Sevilla, Ghidul Michelin rămâne „un reper esențial de validare”.

În epoca internetului, rolul său s-a transformat dintr-un gardian solitar într-un semnal de încredere într-o rețea globală de recenzii și expunere mediatică, explică el.

Extinderea către hoteluri este o mișcare strategică logică, a concluzionat Zarzoso.

