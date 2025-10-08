Fenomul ciocolata Dubai cucerește lumea: de la batoane de ciocolată la prăjituri, milkshake-uri și deserturi cu aur comestibil

Ceea ce a început ca o simplă inovație locală în Emiratele Arabe Unite s-a transformat într-o frenezie globală a gustului și a luxului culinar. Ciocolata Dubai — desertul cremos, crocant și spectaculos care a devenit viral pe TikTok — nu mai este doar un baton de ciocolată, ci o categorie nouă de dulciuri, care se reinventează constant și câștigă teren în marile piețe internaționale.

Ciocolata Dubai a cucerit lumea

Totul a început în 2021, când Fix Chocolatier, o mică ciocolaterie din Dubai, a lansat batonul care avea să devină un fenomen global. Cu o coajă groasă de ciocolată cu lapte și un miez bogat de cremă de fistic, tahini și foi fine de kadayif (un aluat tradițional oriental crocant), produsul a explodat pe rețelele sociale în doar doi ani. În 2023, videoclipurile cu ciocolata Dubai au adunat zeci de milioane de vizualizări, iar cererea a crescut atât de mult încât a provocat o penurie globală de fistic, potrivit producătorului iranian Keinia.

Astăzi, mari lanțuri internaționale precum Trader Joe’s, Costco, Walmart, IHOP și Baskin-Robbins au introdus versiuni proprii ale produsului, iar Lindt a lansat chiar o ediție limitată în Europa. În Statele Unite, compania The Nuts Factory comercializează 12 variante diferite de baton, dar și curmale, înghețate, nuci și prăjituri acoperite în stil „Dubai”, unele chiar cu aur comestibil de 24 de carate, vândute cu aproape 80 de dolari bucata.

Succesul nu se bazează doar pe gust, ci și pe experiență. Combinația de ciocolată moale, umplutură cremoasă și textură crocantă a devenit semnătura ciocolata Dubai. Aromele de fistic, trandafir, șofran sau cardamom evocă rafinament și exotism, transformând fiecare mușcătură într-o experiență de lux.

Datele de piață confirmă amploarea fenomenului: potrivit NielsenIQ, vânzările de ciocolată umplută cu fistic au crescut cu 1.234% într-un singur an, în timp ce vânzările generale de ciocolată au scăzut ușor. În prezent, piața din SUA depășește 820.000 de dolari anual doar pentru acest tip de produs — o cifră modestă în raport cu industria de 16 miliarde de dolari, dar care arată o expansiune rapidă și constantă.

Nu am mai văzut niciodată un produs care să se vândă atât de repede în 50 de ani de retail, spune Stew Leonard Jr., CEO al lanțului de magazine Stew Leonard’s, care a lansat o linie proprie de batoane BeeMax Dubai Chocolate în martie.

