Ghana revine în elita mondială! „Stelele negre” s-au calificat pentru a cincea oară la Campionatul Mondial

Naționala Africii de Vest s-a impus în fața Insulelor Comore și a devenit a 21-a echipă calificată la turneul final din 2026.

Ghana a obținut o nouă performanță remarcabilă în fotbalul african, calificându-se pentru a cincea oară în istorie la Campionatul Mondial. „Stelele negre” s-au impus pe teren propriu în fața Insulelor Comore, scor 1-0, într-un meci decisiv pentru câștigarea grupei de calificare.

Golul victoriei, care a adus și biletele pentru Mondialul din 2026, a fost înscris de Mohammed Kudus, mijlocașul ofensiv al lui Tottenham Hotspur, considerat cel mai valoros jucător al generației actuale din Ghana.

Mohammed Kudus, eroul calificării

Aflat într-o formă excelentă în Premier League, Kudus a făcut diferența și pentru echipa națională, aducând o victorie crucială în fața propriilor suporteri.

Prin acest succes, Ghana a terminat pe primul loc în Grupa I a preliminariilor africane, cu 25 de puncte în 10 partide, reușind să-și asigure matematic prezența la turneul final care va avea loc în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Pentru fotbalul ghanez, calificarea reprezintă o confirmare a revenirii la nivelul înalt al competițiilor mondiale, după edițiile din 2006, 2010, 2014 și 2022.

Cea mai mare performanță: sferturile de finală din 2010

Cea mai bună performanță a Ghanei la Cupa Mondială rămâne turneul din Africa de Sud, din 2010, când naționala africană a ajuns până în sferturile de finală.

Atunci, „stelele negre” au fost la un pas de o semifinală istorică. În meciul cu Uruguay, Luis Suarez a respins cu mâna o minge de pe linia porții în minutul 120, iar Asamoah Gyan a ratat lovitura de pedeapsă care ar fi trimis Ghana între cele mai bune patru echipe din lume. În cele din urmă, Uruguay s-a impus la penalty-uri, dar acel moment a rămas unul legendar pentru fotbalul african.

Ghana, printre cele 21 de echipe deja calificate

Calificarea Ghanei mărește lista echipelor care și-au asigurat deja locul la Campionatul Mondial 2026.

Pe lângă cele trei gazde – Statele Unite, Canada și Mexic – alte 18 naționale au obținut biletele pentru turneul final:

Australia, Iran, Japonia, Iordania, Coreea de Sud, Uzbekistan, Algeria, Egipt, Ghana, Tunisia, Maroc, Brazilia, Argentina, Columbia, Ecuador, Uruguay, Paraguay și Noua Zeelandă.

În total, sunt deja 21 de echipe calificate, urmând ca restul de 27 să fie decise în lunile următoare.

Prima ediție cu 48 de echipe în istorie

Campionatul Mondial din 2026 va fi primul din istorie cu 48 de participante, o schimbare menită să ofere mai multe oportunități echipelor din Africa, Asia și America Centrală.

Turneul se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie 2026, pe stadioane din SUA, Canada și Mexic, și va include o fază grupelor extinsă, cu 12 grupe a câte patru echipe.

Pentru Ghana, calificarea confirmă constanța unei națiuni care a devenit, în ultimele două decenii, un simbol al fotbalului african modern, combinând talentul tehnic cu o disciplină tactică solidă.

