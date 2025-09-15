Germania, regină a Europei după 32 de ani! Victorie dramatică în finala cu Turcia la EuroBasket

Nemții au câștigat al doilea titlu european din istorie, după o finală electrizantă încheiată 89-83.

Naționala Germaniei a reușit să câștige titlul la EuroBasket 2025, după o finală intensă disputată la Riga împotriva Turciei, scor 89-83. Este al doilea trofeu continental pentru baschetul german, după cel obținut în 1993.

Finala a fost echilibrată de la început până la sfârșit. Turcia, susținută de o galerie numeroasă, a început în forță și a condus cu 13-2, grație aruncărilor de la distanță. Nemții au revenit însă rapid prin Isaac Bonga, iar primul sfert s-a încheiat 24-22 pentru Germania.

La pauză, Turcia avea avantaj de șase puncte (46-40), după o repriză în care Alperen Sengun și Cedi Osman au făcut spectacol ofensiv.

Germania a revenit când conta mai mult

Repriza a doua a fost un permanent schimb de lovituri. Turcia a încercat să se desprindă prin Sengun și Osman, dar triplele lui Tristan da Silva și Johannes Thiemann au ținut Germania aproape.

În ultimul sfert, turcii au avut chiar 72-66 și păreau favoriți la titlu. Totuși, Bonga și Andy Obst au readus echipa lui Alex Mumbru în meci, iar Dennis Schroder a gestionat perfect ultimele minute.

Cu Germania în avantaj minim (84-83), o recuperare ofensivă a lui Bonga a făcut diferența. Schroder a înscris apoi două libere decisive, iar ultima tentativă de la distanță a lui Sengun s-a oprit pe inel.

Bonga, MVP-ul finalei. Schroder, MVP-ul turneului

Isaac Bonga a fost omul finalei, cu 20 de puncte și patru triple din tot atâtea încercări, fiind desemnat MVP. Schroder a adăugat 16 puncte, Wagner 18 și da Silva 13.

Turcia a avut doi jucători extraordinari: Sengun (28 de puncte) și Osman (23).

Echipa ideală a turneului a fost formată din Denis Schroder (Germania), Luka Doncic (Slovenia), Franz Wagner (Germania), Giannis Antetokounmpo (Grecia) și Alperen Sengun (Turcia). Schroder a primit premiul de MVP al EuroBasket, după ce fusese desemnat cel mai bun jucător și la ultimul Campionat Mondial.

Germania a încheiat turneul cu un parcurs perfect: nouă victorii din nouă meciuri, confirmându-și statutul de nouă forță a baschetului european.

