Germania, regină a Europei după 32 de ani! Victorie dramatică în finala cu Turcia la EuroBasket

De către
Dragos Soneriu
-
0
6
turkey v germany: final fiba eurobasket 2025
RIGA, LATVIA - SEPTEMBER 14: Dennis Schroder of Germany drives to the basket while being challenged by Player of Turkey during the FIBA EuroBasket 2025 final between Turkey and Germany at Arena Riga on September 14, 2025 in Riga, Latvia. (Photo by Massimo Ceretti/FIBA via Getty Images)

Nemții au câștigat al doilea titlu european din istorie, după o finală electrizantă încheiată 89-83.

Naționala Germaniei a reușit să câștige titlul la EuroBasket 2025, după o finală intensă disputată la Riga împotriva Turciei, scor 89-83. Este al doilea trofeu continental pentru baschetul german, după cel obținut în 1993.

Finala a fost echilibrată de la început până la sfârșit. Turcia, susținută de o galerie numeroasă, a început în forță și a condus cu 13-2, grație aruncărilor de la distanță. Nemții au revenit însă rapid prin Isaac Bonga, iar primul sfert s-a încheiat 24-22 pentru Germania.

La pauză, Turcia avea avantaj de șase puncte (46-40), după o repriză în care Alperen Sengun și Cedi Osman au făcut spectacol ofensiv.

Germania a revenit când conta mai mult

Repriza a doua a fost un permanent schimb de lovituri. Turcia a încercat să se desprindă prin Sengun și Osman, dar triplele lui Tristan da Silva și Johannes Thiemann au ținut Germania aproape.

În ultimul sfert, turcii au avut chiar 72-66 și păreau favoriți la titlu. Totuși, Bonga și Andy Obst au readus echipa lui Alex Mumbru în meci, iar Dennis Schroder a gestionat perfect ultimele minute.

Cu Germania în avantaj minim (84-83), o recuperare ofensivă a lui Bonga a făcut diferența. Schroder a înscris apoi două libere decisive, iar ultima tentativă de la distanță a lui Sengun s-a oprit pe inel.

Bonga, MVP-ul finalei. Schroder, MVP-ul turneului

Isaac Bonga a fost omul finalei, cu 20 de puncte și patru triple din tot atâtea încercări, fiind desemnat MVP. Schroder a adăugat 16 puncte, Wagner 18 și da Silva 13.

Turcia a avut doi jucători extraordinari: Sengun (28 de puncte) și Osman (23).

Echipa ideală a turneului a fost formată din Denis Schroder (Germania), Luka Doncic (Slovenia), Franz Wagner (Germania), Giannis Antetokounmpo (Grecia) și Alperen Sengun (Turcia). Schroder a primit premiul de MVP al EuroBasket, după ce fusese desemnat cel mai bun jucător și la ultimul Campionat Mondial.

Germania a încheiat turneul cu un parcurs perfect: nouă victorii din nouă meciuri, confirmându-și statutul de nouă forță a baschetului european.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!