De către

Guvernul german a aprobat cea mai amplă majorare a salariului minim de la introducerea sa, în urmă cu un deceniu.

În prezent stabilit la 12,82 euro brut pe oră, salariul minim din Germania va crește la 13,90 euro la începutul anului 2026 și va ajunge la 14,60 euro la 1 ianuarie 2027 — o creștere totală de aproximativ 13,9%, potrivit AFP.

Ministerul german al Muncii estimează că aproximativ șase milioane de angajați vor beneficia direct de această măsură.

O decizie bazată pe recomandările Comisiei independente

Majorarea a fost adoptată după recomandările formulate, în luna iunie, de către o Comisie independentă alcătuită din reprezentanți ai angajatorilor și ai salariaților.

Totuși, decizia este sub nivelul dorit de Partidul Social Democrat (SPD), membru al coaliției de guvernare, care ceruse ca salariul minim să ajungă la 15 euro pe oră până în 2026.

Actuala coaliție este condusă de cancelarul conservator Friedrich Merz, iar compromisul obținut reflectă tensiunile din interiorul guvernului privind ritmul creșterii salariale.

Germania, în topul țărilor cu cele mai mari salarii minime din UE

Conform datelor Destatis, Germania are al patrulea cel mai mare salariu minim din Uniunea Europeană, după Luxemburg, Irlanda și Olanda.

Introducerea salariului minim a fost decisă în 2014, în timpul guvernului condus de Angela Merkel, și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015, la valoarea inițială de 8,50 euro brut pe oră. Măsura a reprezentat atunci o veritabilă revoluție socială, într-o țară în care, tradițional, statul intervenea foarte puțin în negocierea salariilor.

SPD a reușit atunci să convingă Uniunea Creștin Democrată (CDU) de necesitatea acestei politici „în numele justiției sociale” și pentru a combate extinderea sectorului de salarii foarte mici.

România, încă în dezbateri privind creșterea salariului minim

În România, tema majorării salariului minim se află în prezent în dezbatere publică și politică. Guvernul a amânat o decizie finală, în timp ce sindicatele solicită o creștere, iar patronatele cer înghețarea nivelului actual.

Potrivit calculelor făcute pe baza directivei europene privind salariul minim, majorarea ar însemna o creștere de la 4.050 de lei brut la 4.325 de lei, au transmis reprezentanții sindicatelor.

În prezent, aproximativ 800.000 de români sunt plătiți cu salariul minim, iar alți un milion câștigă până la acest nivel.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.