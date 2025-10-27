De către

Încrederea mediului de afaceri din Germania a urcat, la începutul celui de-al patrulea trimestru, la cel mai înalt nivel din 2022, potrivit unui raport publicat de Bloomberg, care citează datele Institutului Ifo.

Evoluția alimentează speranțele că cea mai mare economie a Europei începe, în sfârșit, să iasă din doi ani de contracție.

Pentru România, dependentă de exporturile către Germania, vestea este una deosebit de favorabilă, întrucât o redresare a economiei germane ar putea impulsiona și activitatea industrială și comercială de la nivel local.

Indicatorii de încredere, în urcare peste așteptări

Indicele așteptărilor economice calculat de Ifo a crescut în octombrie la 91,6 puncte, față de 89,8 puncte în septembrie, depășind estimarea mediană de 90 de puncte dintr-un sondaj Bloomberg.

În schimb, indicele condițiilor curente a înregistrat o scădere ușoară, semn că revenirea este încă fragilă.

„Companiile rămân optimiste că economia îşi va reveni în cursul anului viitor”, a declarat Clemens Fuest, președintele Institutului Ifo. „Totuşi, situaţia actuală a afacerilor este evaluată ca fiind uşor mai slabă.”

Rezultatele confirmă și datele publicate anterior, care arătau o creștere neașteptată a activității sectorului privat german în octombrie — cea mai mare din 2023 — oferind un semnal pozitiv pentru întreaga zonă euro.

Obstacole persistente și nevoia de reforme structurale

Deși perspectivele sunt mai optimiste, economia Germaniei rămâne fragilă. Țara a traversat doi ani consecutivi de scădere a producției, iar prognozele pentru 2025 indică o creștere modestă sau stagnantă.

Sectorul manufacturier continuă să fie afectat de birocrația excesivă și de tarifele comerciale ridicate impuse de SUA.

Relansarea ar putea fi susținută de investițiile publice în infrastructură și apărare, precum și de relaxarea politicii monetare a Băncii Centrale Europene (BCE), care a redus dobânzile de opt ori în actualul ciclu.

Totuși, BCE le-a menținut neschimbate din iunie, iar analiștii se așteaptă ca această decizie să fie reconfirmată în ședința de joi.

Bundesbank cere acțiuni hotărâte din partea guvernului Merz

Chiar dacă semnele de redresare devin vizibile, Bundesbank și principalele institute economice germane avertizează că guvernul cancelarului Friedrich Merz trebuie să accelereze reformele structurale pentru a stimula productivitatea și competitivitatea economiei.

„Este momentul să accelerăm pe calea reformelor. Pentru a reactiva productivitatea şi a sprijini creşterea, guvernul trebuie să acţioneze cu hotărâre”, a subliniat Joachim Nagel, preşedintele Bundesbank.

