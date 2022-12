Germania: Luare de ostatici într-un mall din Dresda

Poliția a pus capăt unei luări de ostatici într-un centru comercial din centrul orașului Dresda, în estul Germaniei, sâmbătă dimineața, în urma unei operațiuni care a durat mai multe ore, notează dw.com.

Se pare că autoritățile l-au arestat pe răpitor. Aceștia au luat legătura telefonic cu bărbatul după ce acesta s-ar fi blocat într-o cameră din centrul comercial.

Poliția a scris pe Twitter: „Totul este clar! Am rezolvta situația din Dresda. S-a încheiat!”

De asemenea, doi ostatici au fost salvați nevătămați.

Ce s-a întâmplat în Dresda

Mall-ul Altmarktgalerie a fost izolat de public, iar poliția și-a făcut simțită prezența.

„Departamentul de poliție din Dresda desfășoară în prezent o operațiune în centrul orașului Dresda. Contextul este suspiciunea unei luări de ostatici”, a precizat departamentul într-un comunicat, acum ceva timp.

De asemenea, poliția a precizat că Târgul de Crăciun, aflată în apropiere, a fost închis și le-a cerut localnicilor să nu se apropie de zonă.

Ulterior, aceștia au confirmat că trupul unei femei în vârstă de 62 de ani a fost găsit într-un apartament din cartierul Prohlis și că femeia era mama suspectului în vârstă de 40 de ani. Poliția l-a descris pe suspect ca fiind instabil mintal.

Mai multe instituții media locale au relatat că un bărbat înarmat a încercat mai întâi să pătrundă în clădirea Radio Dresda, trăgând cu arma înainte de a se îndrepta spre mall-ul Altmarktgalerie.

#BREAKING: German police say they are carrying out an operation in Dresden over suspected hostage-taking https://t.co/vnEwcIvBm0 pic.twitter.com/Vicmbkt61b — Insider News (@InsiderNewsKe) December 10, 2022

