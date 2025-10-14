Guvernul estimează că schema fiscală va costa aproximativ 890 de milioane de euro anual

Guvernul de la Berlin pregătește o reformă majoră a pieței muncii, menită să contracareze efectele îmbătrânirii populației și criza de forță de muncă. Potrivit Financial Times, executivul condus de cancelarul Friedrich Merz urmează să aprobe un „plan de pensii active”, care va permite persoanelor ce aleg să muncească și după împlinirea vârstei de pensionare să beneficieze de scutiri de impozite pentru veniturile de până la 2.000 de euro pe lună.

Măsura, una dintre promisiunile electorale ale cancelarului, ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie, fiind parte dintr-un amplu pachet de reforme economice denumit de coaliția de guvernare „toamna reformelor”.

Executivul german justifică inițiativa prin presiunea demografică tot mai mare. Generația „baby boomers” se retrage treptat de pe piața muncii, în timp ce numărul tinerilor angajați este insuficient pentru a acoperi golurile apărute în sectoare-cheie. „Piața muncii din Germania trece printr-o transformare structurală profundă. Pentru a menține competitivitatea, este nevoie să păstrăm lucrătorii cu experiență mai mult timp în activitate”, se arată în proiectul de lege.

Guvernul estimează că schema fiscală va costa aproximativ 890 de milioane de euro anual, însă instituțiile economice avertizează că nota de plată ar putea fi semnificativ mai mare. Potrivit Institutului IW, cheltuielile ar putea atinge 1,4 miliarde de euro pe an, dacă numărul beneficiarilor se ridică la peste 340.000 de persoane.

Modelul nu este nou în Europa. Grecia a introdus deja un sistem similar, permițând pensionarilor care lucrează să-și păstreze pensia integrală și să plătească o cotă de impozit redusă de doar 10%. Rezultatul a fost spectaculos: în mai puțin de doi ani, numărul pensionarilor activi a crescut de la 35.000 la peste 250.000, potrivit Ministerului grec al Muncii.

Pentru Germania, provocările sunt însă mult mai ample. Până în 2035, peste 4,8 milioane de salariați, adică aproape 9% din forța de muncă, vor ajunge la vârsta pensionării, accentuând presiunea asupra bugetului public și a sistemului social. În plus, Germania are cea mai scurtă durată medie a programului de lucru din rândul țărilor membre OECD, iar munca part-time a crescut la 30% din totalul angajaților, în special în rândul femeilor.

Guvernul Merz mizează pe faptul că noul stimulent fiscal va prelungi viața profesională a seniorilor, va reduce deficitul de competențe și va contribui la stabilitatea sistemului de pensii și sănătate. În același timp, măsura ar urma să aducă beneficii și pentru economie, prin creșterea ratei de ocupare și menținerea expertizei în companii.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube