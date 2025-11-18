Germania a zdrobit Slovacia în meciul decisiv! Olanda a defilat și ea

Germania și Olanda au obținut calificarea directă la Campionatul Mondial, după victorii clare în meciurile decisive.

Germania a oferit o demonstrație de forță în fața Slovaciei, într-un meci considerat „finala” pentru primul loc și calificarea directă la Campionatul Mondial. La Leipzig, echipa lui Julian Nagelsmann a controlat disputa de la un capăt la altul și s-a impus cu un categoric 6-0, fără să lase loc de surprize. În aceeași seară, Olanda a câștigat fără emoții împotriva Lituaniei și și-a asigurat la rândul ei prezența la turneul final.

Germania a început meciul în forță, iar golul de 1-0 a venit repede, în minutul 18, prin Nick Woltemade. Atacantul a profitat de o eroare de marcaj și a înscris cu o lovitură de cap din fața porții. Bavarezul Serge Gnabry a majorat diferența în minutul 29, după ce a primit o pasă excelentă de la colegul său de club, Leon Goretzka, finalizând cu o execuție plasată.

La scurt timp, scorul avea să devină 3-0. Florian Wirtz l-a lansat perfect pe Leroy Sané, iar acesta nu a ratat ocazia. Tot Sané a stabilit scorul pauzei, marcând pentru 4-0 cu o lovitură cu exteriorul, dintr-o nouă pasă trimisă de Wirtz, care a contribuit decisiv la ritmul ofensiv al echipei.

Repriză secundă fără emoții și un debut de povestit pentru Ouedraogo

În debutul reprizei secunde, Germania a continuat să domine. Ridle Baku, introdus după pauză, a avut nevoie de doar trei minute pentru a marca golul de 5-0, confirmând superioritatea totală a gazdelor. La rândul său, Assan Ouedraogo a avut parte de un moment special: intrat pe teren la doar 19 ani pentru debutul la naționala de seniori, jucătorul lui Leipzig a înscris după două minute, cu ajutorul unei devieri, stabilind scorul final, 6-0.

Cu această victorie categorică, Germania evită barajul și obține calificarea directă la Campionatul Mondial. Într-un scenariu în care ar fi pierdut, „Mannschaft”-ul ar fi ajuns la baraj și ar fi putut deveni o adversară potențială a României.

La Amsterdam, Olanda și-a făcut și ea treaba fără emoții. Tijjani Reijnders a deschis scorul după primele 15 minute, însă adevăratul forcing a venit după pauză. Cody Gakpo a transformat un penalty pentru 2-0, înainte ca Xavi Simons să înscrie pentru 3-0 în minutul 60, după o acțiune excelentă creată de același Gakpo. Două minute mai târziu, Donyell Malen a stabilit scorul final, 4-0, încheind o seară perfectă pentru „Portocala mecanică”.

Germania și Olanda își confirmă astfel statutul și se alătură echipelor calificate la Campionatul Mondial din 2026, după două prestații convingătoare în meciurile decisive din grupă.

