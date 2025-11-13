Germania a decis să mențină serviciul militar pe bază voluntară

Guvernul de coaliție din Germania a convenit asupra unui nou model de serviciu militar voluntar, după săptămâni de dezbateri privind posibilitatea introducerii unei obligații, au declarat politicienii joi, notează AFP.

Oficialii anunță că Germania va menține serviciul militar pe bază voluntară

Conform planului, toți bărbații de 18 ani vor trebui, începând de anul viitor, să completeze un chestionar privind dorința lor de a servi și să treacă un test fizic pentru forțele armate.

Totuși, nimeni nu va fi obligat să se alăture Bundeswehr, a precizat ministrul Apărării, Boris Pistorius, care a militat pentru o campanie menită să facă serviciul militar mai atractiv, atrăgând mai mulți recruți, atât bărbați, cât și femei.

Cancelarul Friedrich Merz a făcut din consolidarea armatei germane, considerată insuficient echipată, o prioritate majoră, invocând o Rusie ostilă și incertitudini privind angajamentele viitoare ale Statelor Unite față de securitatea Europei. Merz a decis majorarea semnificativă a cheltuielilor militare și a promis că va transforma Bundeswehr într-o „cea mai puternică armată convențională din Europa”.

Cabinetul a aprobat în august un model revizuit de serviciu militar, inițiat de Pistorius din SPD, centru-stânga. Totuși, membri ai coaliției conservatoare CDU/CSU au propus anterior introducerea unui element obligatoriu sub forma unei „loterii de recrutare”, dacă numărul voluntarilor nu ar fi fost suficient. Ideea loteriei a fost abandonată deocamdată, în urma unui acord încheiat miercuri seara, a declarat Jens Spahn, liderul fracțiunii parlamentare CDU/CSU.

Dacă serviciul voluntar nu va fi suficient, atunci serviciul obligatoriu va fi necesar, a spus Spahn, adăugând însă că acest lucru ar necesita legislație suplimentară.

Matthias Miersch, liderul grupului parlamentar SPD, a declarat că este convins că Bundeswehr va găsi suficienți voluntari, calificând noul model drept „o ofertă” pentru tinerii bărbați și femei, „nu o obligație”.

Pistorius a subliniat că serviciul obligatoriu va fi doar „ultima soluție”, iar accentul va fi pus pe „crearea unui serviciu atractiv”.

Sunt foarte încrezător că acest demers va avea succes. Alte țări europene, în special din nord, arată că principiul serviciului voluntar combinat cu atractivitatea funcționează, și mă aștept la același rezultat aici, a conchis ministrul.

