George Simion, singur în cursa pentru șefia AUR la Congresul de la Alba Iulia

Dana Macsim
de Dana Macsim
george simion, lider aur
Sursa: Facebook/ George Simion

Simion a anunțat că a sosit deja la Alba Iulia și că va participa atât la lucrările Congresului, programate de la ora 16, cât și la evenimentele publice dedicate Zilei Naționale

George Simion este singurul aspirant la funcția de președinte al Alianței pentru Unirea Românilor. Congresul în cadrul căruia va fi ales noul lider are loc duminică, 30 noiembrie, la Alba Iulia, orașul considerat simbolic pentru formarea partidului.

Simion a anunțat că a sosit deja la Alba Iulia și că va participa atât la lucrările Congresului, programate de la ora 16, cât și la evenimentele publice dedicate Zilei Naționale. Într-un mesaj video, acesta a precizat că AUR organizează Congresul ordinar o dată la patru ani și că peste 46.000 de membri vor decide componența conducerii. Fără să menționeze, însă, că nu are contracandidat.

Partidul a introdus reguli stricte pentru înscrierea în competiția internă: vechime minimă de doi ani în AUR, cotizația plătită, program politic, echipă de conducere propusă, sprijin din partea a cel puțin 20 de parlamentari și o listă de semnături din cinci județe. Alegerea președintelui se va face prin vot secret.

Decizia de a organiza congresul la Alba Iulia a fost luată încă din septembrie, AUR prezentând evenimentul drept un moment de continuitate și reafirmare a direcției sale politice, una pe care reprezentanții formațiunii o definesc drept suveranistă și axată pe interesele naționale.

Între timp, conducerea partidului a fost deja în mare parte stabilită printr-un vot online. Senatorul Petrișor Peiu a preluat funcția de președinte al Consiliului Național de Conducere, după demisia lui Claudiu Târziu. Totodată, formațiunea a anunțat numirea a 14 vicepreședinți, printre care parlamentari și eurodeputați AUR precum Adrian Axinia, Ramona Bruynseels, Sorin Muncaciu și Gianina Șerban.

