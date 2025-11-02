Liderul AUR a legat din nou tensiunile politice interne de deteriorarea relațiilor dintre București și Washington

Liderul AUR, George Simion, a declarat sâmbătă, la conferința județeană a formațiunii din Argeș, că de luni va beneficia de protecția Serviciului de Protecție și Pază (SPP), invocând riscuri la adresa siguranței sale. Simion a afirmat că „adversarii politici”, atunci când nu reușesc „prin vot, prin fraudă sau manipulare”, recurg la violență.

„Am văzut ce s-a întâmplat în Slovacia, unde premierul a fost împușcat. Adversarii noștri, când nu le mai iese cu votul, cu furtul, cu manipularea opiniei publice, pun mâna pe gloanțe și trag. Ei nu acceptă democrația, nici în România”, a spus Simion, comparând situația cu tentativele de asasinat asupra președintelui american, Donald Trump.

Declarațiile vin după ce liderul AUR a fost ironizat pentru solicitarea de a primi protecție oficială. Simion i-a atacat direct pe deputatul liberal Alexandru Muraru, pe fratele acestuia, Andrei Muraru, ambasadorul României la Washington și pe Vasile Bănescu, membru al Consiliului Național al Audiovizualului.

Despre Bănescu, Simion a afirmat că este un „antiromân” care „a găsit un culcuș cald” în instituțiile statului și „cenzurează opiniile incomode” la televiziune și online. Liberalul Alexandru Muraru, care ceruse respingerea cererii sale de protecție SPP, a fost calificat de liderul AUR drept „păduche”.

„Frații Muraru și Bănescu cred că pot dicta cine are voie să fie apărat de stat. Le dau o veste: de mâine, pentru a preveni orice tentativă de asasinat politic, voi avea pază asigurată de SPP, conform legii. Ghinion, cum ar spune unii și alții”, a încheiat Simion.

Liderul AUR a legat din nou tensiunile politice interne de deteriorarea relațiilor dintre București și Washington, acuzând „ipocrizia” unor oficiali români care, în opinia sa, „au distrus armata, dar vor să păstreze parteneriatul strategic”.

