George Copos, după decesul lui Dinu Gheorghe: „A fost aproape un geniu al fotbalului românesc”

Vestea tragică a provocat un val de emoție în rândul celor care l-au cunoscut și au lucrat alături de el, iar unul dintre cei mai afectați a fost George Copos, fost patron al Rapidului și colaborator apropiat al lui Gheorghe.

Dinu Gheorghe a jucat un rol esențial în perioada de glorie a clubului Rapid, fiind alături de echipă în cele mai mari momente ale sale. Împreună cu George Copos, a contribuit decisiv la renașterea clubului și la obținerea unor performanțe remarcabile. Sub conducerea acestui duo, Rapid a reușit să câștige două titluri de campioană, patru Cupe ale României și patru Supercupe, consolidându-și statutul de forță în fotbalul românesc.

Un moment de referință a fost cucerirea campionatului în 2003, un succes pe care Copos și Gheorghe l-au trăit intens și pe care fostul patron îl consideră unul dintre cele mai mari momente din istoria clubului.

În sezonul 2005/2006, Rapid a avut un parcurs de excepție sub comanda lui Răzvan Lucescu, reușind să scrie o pagină importantă în istoria clubului. De asemenea, Mircea Rednic și Viorel Hizo au fost antrenorii care au contribuit la realizarea acestor performanțe, iar Dinu Gheorghe a fost omul din spatele scenei care a știut să coordoneze echipa managerială și să ia decizii esențiale pentru succes.

Profund marcat de pierderea fostului său colaborator, George Copos a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Dinu Gheorghe, pe care l-a descris ca fiind „un om extraordinar” și „un geniu al fotbalului românesc”.

Am făcut performanțe extraordinare și datorită oamenilor implicați acolo. Răzvan Lucescu care a avut un parcurs incredibil în 2005/2006. Mircea Rednic care a câștigat un campionat, inclusiv Viorel Hizo. Și mulți alții care au fost alături de noi. Dinu Gheorghe pot spune că a fost aproape un geniu al fotbalului românesc. Domnul Dinu Gheorghe a fost o vreme secretar de stat în Ministerul Finanațelor Publice și a coordonat departamente importante și prin munca sa devotată a transformat porecla Dinu Vamă în nume. A fost un om extraordinar, un geniu al fotbalului românesc, un om care a iubit foarte mult Rapidul. Cele mai mari performanțe le-am avut împreună. Rapid a câștigat două campionate, 4 cupe ale României și 4 Supercupe. Ne-am bucurat împreună la toate aceste performanțe. Câștigarea campionatului în 2003 a fost un lucru fantastic. Am ținut constant legătura. Am vorbit în luna ianuarie, a avut o operație simplă de femur. Am rămas șocat când am primit vestea dimineață la prima oră, a spus George Copos, pentru Digisport.