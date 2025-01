Dinu Gheorghe a încetat din viață la 68 de ani! Fostul oficial al Rapidului a fost găsit fără suflare în locuința sa

Fotbalul românesc este în doliu după ce Dinu Gheorghe, unul dintre cei mai cunoscuți conducători din fotbalul autohton, a încetat din viață la vârsta de 68 de ani.

Vestea tragică a fost confirmată de mai multe surse, inclusiv de George Copos, fostul patron al Rapidului, și de oficialul celor de la FC Voluntari, Gigi Nețoiu.

Moartea subită a lui Dinu Gheorghe

Dinu Gheorghe a fost găsit fără suflare în propria locuință, fiind descoperit de femeia care venise să facă curățenie. Potrivit Fanatik, prima ipoteză medicală indică un atac cerebral suferit în somn. În ultimii ani, fostul oficial s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate și suferise recent o operație la șold.

George Copos, unul dintre apropiații lui Dinu Gheorghe, și-a exprimat regretul profund față de această pierdere:

„Da, este adevărat. Acum mă duc la el. Un mare prieten pe care l-am pierdut. A ajutat enorm Rapidul. Sunt șocat. Dumnezeu să-l odihnească”, a declarat Copos pentru Golazo.

De asemenea, Gigi Nețoiu a vorbit despre ultima interacțiune pe care a avut-o cu Dinu Gheorghe:

„Am vorbit acum cu fiul lui, m-ai doborât când mi-ai zis. Așa este, din păcate. Îmi pare extrem de rău, ieri la 23:05 l-am sunat, că mă rugase ceva. Îl luasem lângă mine la Voluntari. Dumnezeu să-l odihnească. Îmi pare extrem de rău. Păcat.”

O carieră impresionantă în fotbalul românesc

Dinu Gheorghe a fost un personaj emblematic al fotbalului românesc, ocupând de-a lungul anilor funcții de conducere la mai multe cluburi importante. Cel mai cunoscut mandat al său a fost la Rapid, unde a contribuit la obținerea unor performanțe notabile:

2 titluri de campion al României

3 Cupe ale României

3 Supercupe ale României

Calificarea în sferturile Cupei UEFA

În afară de Rapid, Dinu Gheorghe a mai activat la FC Brașov, Astra Giurgiu, Dinamo, ASA Târgu Mureș și Dunărea Călărași, fiind considerat un profesionist cu o vastă experiență în managementul sportiv.

Mircea Lucescu, profund afectat de veste

Vestea dispariției lui Dinu Gheorghe a provocat un val de reacții din partea oamenilor din fotbal. Printre cei care au vorbit despre această pierdere s-a numărat și selecționerul României, Mircea Lucescu, care și-a găsit cu greu cuvintele pentru a descrie șocul trăit:

„Da, am aflat de dimineață. E incredibil ce s-a întâmplat. Aseară am vorbit cu el și am discutat mai mult timp. Era ok, era volubil. A avut și el o problemă, o operație la șold, cum am și eu. Am vorbit și de asta. Dar nu dădea impresia că ar avea vreo problemă.

Sunt și eu în spital și pur și simplu mă gândesc că acum câteva ore vorbeam cu el, iar acum nu mai e. A fost un om extraordinar, un prieten foarte bun de-ai mei, un om de fotbal de mare valoare.

Ce putem să facem? Îmi pare rău încă o dată. Nu mai pot să vorbesc, credeți-mă. Vă mulțumesc”, a declarat Lucescu.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!