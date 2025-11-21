Tinerii din generația Z se confruntă cu un nivel accentuat de stres și anxietate, determinat în principal de incertitudinea privind viitorul și lipsa controlului asupra evenimentelor imprevizibile.

Potrivit celui mai recent sondaj online realizat de Allianz-Țiriac Asigurări, în rândul a 1.102 respondenți, peste 75% dintre tineri spun că trec prin episoade de stres și anxietate de câteva ori pe săptămână.

Pentru aproape 3 din 10, aceste stări vin la pachet cu simptome fizice, precum dureri de cap, palpitații sau tulburări de somn.

Costul vieții și lipsa economiilor – principalele surse de îngrijorare

Costul ridicat al vieții reprezintă cea mai mare preocupare pentru tinerii generației Z, fiind menționat de 79% dintre respondenți.

Aproape jumătate (48%) declară că sunt îngrijorați de imposibilitatea de a pune bani deoparte, atât pentru cheltuieli neașteptate, cât și pentru un viitor financiar mai sigur.

Când privesc către propriul viitor, 6 din 10 tineri simt nesiguranță și anxietate. Printre principalele motive de îngrijorare se numără situația financiară personală (48%), perspectivele financiare pe termen lung (37%), presiunea socială (36%) și starea de sănătate a lor sau a familiei (31%).

La polul opus, doar 17% dintre tinerii generației Z privesc viitorul cu optimism, iar numai unul din zece se declară liniștit și sigur în ceea ce privește propriile perspective.

Percepții despre vulnerabilitate și nevoia de protecție

„Generaţia Z nu este o generaţie fragilă, ci una lucidă. Ei simt mai mult, văd mai mult şi trăiesc mai intens toate schimbările din jur. Este o generaţie care a învăţat să trăiască într-o economie volatilă, dar care încă nu a învăţat să se protejeze. De aceea anxietatea lor nu este o slăbiciune, ci un semnal de alarmă că nevoia de siguranţă nu mai poate fi amânată pentru „mai târziu”. Într-o lume în care totul se schimbă de la o lună la alta, protecţia înaintea economisirii devine un gest de maturitate timpurie. A-ţi face o asigurare de viaţă când eşti tânăr nu înseamnă că te pregăteşti pentru ce e mai rău, ci că iei în serios libertatea de a trăi fără frică”, afirmă Virgil Șoncutean, CEO al Allianz-Țiriac Asigurări, notează Ziarul Financiar.

Mulți tineri sunt conștienți de riscurile cu care se pot confrunta, având în vedere experiențe personale legate de probleme medicale în familie (43%), cheltuieli neprevăzute semnificative (34,5%), pierderea temporară a veniturilor (15,5%) sau situații de urgență, precum accidente sau intervenții chirurgicale (12%).

Cât ar costa depășirea unei situații dificile

Peste 8 din 10 tineri consideră că ar avea nevoie de cel mult 40.000 de lei pentru a acoperi o situație neprevăzută cu impact financiar major.

Alți 12% estimează un necesar de până la 200.000 de lei, iar 5% cred că au nevoie de sume chiar mai mari.

Cercetarea realizată de Allianz-Țiriac a avut loc în octombrie 2025, pe un eșantion național de 1.102 utilizatori de internet din România. Dintre aceștia, aproximativ 51% sunt bărbați, 85% locuiesc în mediul urban, iar peste 58% au venituri lunare mai mari de 4.000 de lei.

