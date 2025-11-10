Garda Elvețiană Papală investighează un presupus incident antisemit

Garda Elvețiană, armata care îl apără pe Papa, a demarat o anchetă internă împotriva unui membru pentru un presupus incident antisemit, a anunțat Vaticanul luni, notează AFP.

„Garda Elvețiană Pontificală a primit un raport referitor la un incident petrecut la una dintre intrările în Statul Cetății Vaticanului”, care a implicat elemente „interpretate ca având conotații antisemite”, a declarat Matteo Bruni, directorul biroului de presă al Sfântului Scaun, într-un comunicat.

„Pe baza unei anchete preliminare, raportul se referă la un dezacord care a apărut în legătură cu o cerere de fotografiere la postul de gardă. Cazul face în prezent obiectul unei anchete interne, desfășurate conform procedurilor stabilite și în conformitate cu principiile confidențialității și imparțialității”, se arată în comunicat.

Autoarea israeliană Michal Govrin a declarat săptămâna trecută că, pe 29 octombrie, în timp ce se afla la o intrare în Piața Sf. Petru împreună cu un coleg, un membru al Gărzii Elvețiene „a șuierat vizibil către noi cu dispreț profund”.

Într-un interviu pentru agenția catolică austriacă Kathpress, ea a spus că gardianul i-a numit „les juifs”, adică „evreii” în franceză.

Când colegul ei l-a confruntat pe gardian cu privire la cele spuse, acesta a negat. După o nouă confruntare, „în răspuns, gardianul a scuipat în direcția noastră, manifestând clar dispreț”, a povestit ea.

Ea a precizat că a depus imediat o plângere la autoritățile Vaticanului, care și-au cerut scuze și au promis o anchetă.

În comunicatul de luni, Vaticanul a subliniat că Garda Elvețiană „își reafirmă angajamentul constant de a se asigura că misiunea sa este întotdeauna desfășurată cu respect față de demnitatea fiecărei persoane și principiile fundamentale ale egalității și nediscriminării”.

Fondată în 1506 de papa Iulius al II-lea, Garda Elvețiană este responsabilă cu protecția pontifului în Vatican și pe durata călătoriilor sale.

Membrii trebuie să fie bărbați necăsătoriți, elvețieni, catolici practicanți, cu vârsta între 19 și 30 de ani, având o înălțime de cel puțin 1,74 metri și, conform regulilor, „o reputație impecabilă”.

