Gafă uriașă în preliminariile CM 2026! Africa de Sud riscă să rateze Mondialul, iar FCSB ar putea pierde bani importanți

Naționala lui Siyabonga Ngezana a folosit un jucător suspendat, iar depunctarea i-ar putea costa calificarea directă la turneul final.

Africa de Sud, lider în grupa C a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, se află în centrul unui scandal care i-ar putea compromite șansele de calificare. Reprezentativa lui Siyabonga Ngezana, fundașul central al FCSB, a folosit un jucător suspendat în victoria cu 2-0 împotriva Lesotho, din luna martie, iar FIFA a deschis o anchetă disciplinară.

Este vorba despre Teboho Mokoena, mijlocaș care acumulase două cartonașe galbene și ar fi trebuit să ispășească o etapă de suspendare. Conform regulamentului FIFA, în astfel de cazuri, partida este pierdută la „masa verde”, cu 0-3, dacă rezultatul de pe teren a fost favorabil echipei vinovate.

Clasamentul se poate complica decisiv

În prezent, Africa de Sud are 17 puncte și ocupă primul loc în grupă. O depunctare ar reduce totalul la 14 puncte, la egalitate cu Benin și cu doar trei în fața Nigeriei și Rwandei. Cum doar prima clasată merge direct la Campionatul Mondial, orice penalizare poate fi decisivă.

Sud-africanii mai au de jucat două partide: în deplasare cu Zimbabwe și acasă contra Rwandei. Benin va întâlni în deplasare Rwanda și Nigeria, astfel că ultimele etape se anunță extrem de tensionate.

„Dacă o echipă trimite în teren un jucător care nu este eligibil să participe, din motive de suspendare, din raţiuni de probleme de înregistrare a jucătorului, de naţionalitate etc, meciul este pierdut. Rezultatul standard este 3-0, doar dacă rezultatul propriu-zis este chiar mai dezavantajos pentru echipa penalizată”, stipulează regulamentul FIFA.

Impact și pentru FCSB

Situația are implicații directe și pentru FCSB. La precedenta ediție a Cupei Mondiale, din 2022, FIFA a plătit cluburilor câte 325.000 de euro pentru fiecare jucător convocat. Pentru CM 2026, suma se estimează că va crește la aproximativ 600.000 de euro.

Astfel, calificarea Africii de Sud ar aduce clubului bucureștean o sumă echivalentă cu transferul plătit în 2023 pentru Ngezana, adică 600.000 de euro.

O situație similară se aplică și în cazul fundașului David Kiki, legitimat la FCSB în 2024 și component al naționalei Beninului, aflată și ea în lupta pentru primul loc.

