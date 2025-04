Gabriela Ruse, victorie de caracter în Franța! A revenit spectaculos și s-a calificat în optimile turneului de la Rouen

Gabriela Ruse s-a calificat în optimile turneului WTA 250 de la Rouen, după o revenire impresionantă împotriva franțuzoaicei Elsa Jacquemot.

Gabriela Ruse (27 de ani, locul 90 WTA) a reușit luni o calificare spectaculoasă în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Rouen, Franța, după ce a învins-o în trei seturi pe jucătoarea locală Elsa Jacquemot (21 de ani, locul 143 WTA). Meciul s-a încheiat cu scorul de 1-6, 6-1, 6-4, la capătul unei confruntări care a durat o oră și 50 de minute.

Partida a început cu un set dominat clar de franțuzoaică, care a profitat de numeroasele greșeli ale româncei. Cu toate acestea, Ruse a revenit puternic în setul al doilea, pe care l-a controlat de la un capăt la altul, pentru ca în decisiv să își confirme superioritatea.

Turneul de la Rouen, o competiție specială pentru Gabriela Ruse

Românca are amintiri bune de la Rouen, acolo unde în 2023 a ajuns până în sferturi, după ce a pornit din calificări. În interviul acordat pe teren, Ruse a vorbit despre dificultatea meciului și despre relația sa cu adversara din turul 1.

„Elsa e una dintre prietenele mele, a fost un meci greu. Nu am jucat prea bine la început, am greșit mult, dar apoi am reușit să fiu mai agresivă și să îmi fac jocul. Știam că aleargă mult și că rezistă. Anul trecut am ajuns în sferturi și sunt foarte fericită că sunt din nou aici”, a declarat Gabriela Ruse.

Pentru calificarea în optimi, românca și-a asigurat 30 de puncte WTA și un premiu de 3.624 euro. În faza următoare, ea va întâlni câștigătoarea meciului dintre Alycia Parks (SUA, locul 53 WTA), cap de serie numărul 6, și Camilla Rosatello (Italia, locul 288 WTA).

Turneul este dotat cu premii totale de 275.094 de dolari și are pe tabloul principal opt jucătoare din Franța. Cap de serie numărul 1 este ucraineanca Elina Svitolina (locul 18 WTA), iar campioana en-titre este americanca Sloane Stephens.

În competiția de simplu mai este înscrisă și Jaqueline Cristian (locul 66 WTA), care va juca marți împotriva unei alte franțuzoaice beneficiare de wildcard, Diane Parry (locul 115 WTA). Cele două s-au mai întâlnit de două ori, fiecare având câte o victorie. Dacă va trece de primul tur, Cristian o va înfrunta pe Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (locul 291 WTA), jucătoare venită din calificări.

În clasamentul WTA publicat luni, România are patru jucătoare în Top 100: Jaqueline Cristian (locul 66), Irina Begu (74), Anca Todoni (88) și Gabriela Ruse (90). Sorana Cîrstea, una dintre cele mai experimentate jucătoare românce, se află în afara primelor 100, pe locul 119.

