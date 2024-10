La vârsta de 33 de ani, Gabriela Melinescu a reușit să se impună rapid în elita literară a Suediei, fiind recunoscută pentru contribuțiile sale valoroase în domeniul literaturii. Scrierile sale au fost apreciate atât în România, cât și în străinătate, iar moartea sa lasă un gol în peisajul cultural românesc.

„Institutul Cultural Român a aflat cu mare întristare vestea trecerii în neființă a Gabrielei Melinescu, una dintre cele mai cunoscute şi apreciate scriitoare din România, stabilită în Suedia din anul 1975. Scriitoarea a decedat, pe data de 15 octombrie 2024, la vârsta de 82 de ani, la Stockholm.

CITEȘTE ȘI – De la București la New York. Mircea Cărtărescu va preda la Universitatea Columbia

Poetă, prozatoare, traducătoare şi graficiană, autoare a peste 20 de volume, Gabriela Melinescu s-a stabilit în Suedia, la vârsta de 33 de ani și s-a impus rapid în elita literară a acestei țări”, transmite Institutul Cultural Român pe pagina de Facebook.

Poeta a îmbogățit spațiul scandinav prin literatura ei, Suedia are motive să îi fie foarte recunoscătoare.Am avut și bucuria de a colabora în cadrul unor proiecte de traducere a poeziei românești, printre care și opera Ilenei Mălăncioiu. Am fost onorată că am participat la celebrarea operei Gabrielei Melinescu, la Institutul Cultural din Stockholm, când ea a împlinit 80 de ani, a declarat scriitoarea suedeză Agneta Pleijel.