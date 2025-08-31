Vor fi posibile vijelii cu rafale de până la 70 km/h în zone întinse din Transilvania

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă duminică între orele 10:00 și 21:00, pentru 17 județe din țară, scrie ANM.

Zone întinse din Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei se vor confrunta cu ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și posibile vijelii cu rafale de până la 70 km/h. Izolat, vor fi căderi de grindină.

Cantitățile de apă vor atinge frecvent 20–30 l/mp, iar pe arii restrânse se pot acumula chiar peste 50 l/mp, ceea ce crește riscul de inundații locale.

Avertizarea vizează județele Alba, Argeș, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Caraș-Severin, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Harghita, Mehedinți, Mureș, Prahova, Sibiu, Sălaj și Vâlcea.

Meteorologii recomandă populației prudență sporită și evitarea deplasărilor în perioadele cu fenomene extreme.

