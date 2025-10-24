Furtună peste Conference League! Rijeka – Sparta Praga, întreruptă după doar 13 minute de joc

Partida a fost reluată abia după două ore, din cauza ploilor torențiale din Croația.

Etapa a treia din grupele Conference League a fost afectată de condițiile meteo extreme din Croația. Duelul dintre Rijeka și Sparta Praga, disputat joi seară, a fost întrerupt în minutul 13, la scorul de 0-0, după o ploaie torențială care a făcut imposibilă continuarea meciului.

Partida începuse promițător pentru gazde, care au reușit să deschidă scorul în minutul 9 prin Fruk. Bucuria croaților a durat însă doar câteva clipe, pentru că reușita a fost anulată după analiza VAR, care a semnalat o poziție de ofsaid.

Doar patru minute mai târziu, centralul englez Robert Jones a fost nevoit să oprească jocul. Ploaia abundentă a transformat suprafața de joc într-un teren impracticabil, iar balonul nu mai putea circula normal. Arbitrul a trimis ambele echipe la vestiare, în așteptarea unei eventuale îmbunătățiri a condițiilor meteo.

Meciul s-a reluat după două ore de pauză forțată

După o pauză de aproape două ore, în jurul orei 22:00, ploaia s-a mai domolit, iar suprafața terenului a fost parțial drenată. Oficialii UEFA au decis reluarea partidei, cu acordul ambelor echipe. În tribune, o parte dintre fani au rămas să aștepte, scandând pentru reluarea meciului în ciuda furtunii care a lovit regiunea.

Încă de la început, duelul dintre Rijeka și Sparta Praga fusese considerat unul de risc din cauza prognozei meteo nefavorabile, iar imaginile de pe stadionul „Rujevica” au arătat tunete, fulgere și rafale puternice de vânt chiar înaintea startului.

La oaspeți, în echipa de start s-a regăsit și Albion Rrahmani, fostul atacant al Rapidului, titular în ofensiva cehilor.

Echipele de start:

Rijeka: Zlomisic – Orec, Majstorovic, Husic, Devetak – Petrovic, Ndockyt – Thaqi, Fruk, Ladickas – Cop

Antrenor: Victor Sanchez

Zlomisic – Orec, Majstorovic, Husic, Devetak – Petrovic, Ndockyt – Thaqi, Fruk, Ladickas – Cop Antrenor: Victor Sanchez Sparta Praga: Vindahl – Sevinsky, Sorensen, Zeleny – Preciado, Vydra, Mannsverk, Suchomel – Birmancevic, Kuchta, A. Rrahmani

Antrenor: Brian Priske

Incidentul de la Rijeka a fost cel mai spectaculos moment meteorologic al serii europene, într-o etapă în care mai multe regiuni din Europa Centrală au fost afectate de furtuni severe.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!