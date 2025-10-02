Apele Române în alertă după ce ANM a emis Cod roșu de inundații pentru râurile din Muntenia

Apele Române sunt în stare de alertă din cauza unui risc major de inundații. Este Cod roșu pe râurile din Muntenia.

În baza avertizărilor ANM și INHGA, râurile din Muntenia sunt sub Cod roșu din cauza precipitațiilor prognozate de peste 100 l/mp în următoarele 24 de ore. Viiturile rapide se pot forma pe râurile mici, cu efecte locale importante. Râurile mari sunt protejate de lucrările hidrotehnice gestionate de Apelor Române.

Conform ultimelor informații, peste 500 de angajați și 75 de utilaje ale Apelor Române sunt în alertă maximă pentru a proteja comunitățile.

Apele Române și Hidroelectrica au fost pregătite pentru preluarea surplusului de apă și atenuarea undelor de viitură care sunt prognzate să se formeze.

Mai multe echipe ale Apelor Române au fost mobilizate

Echipele Apelor Române sunt pregătite să sprijine autoritățile locale și să intervină, alături de IJSU, în operațiunile de înlăturare a efectelor produse de inundații.

-500+ angajați din ABA Olt, ABA Argeș-Vedea și ABA Jiu

-75 utilaje pregătite pentru intervenții

-20.000 de saci de nisip pentru consolidarea digurilor

Recomandări pentru populație

-Nu traversați cursurile de apă și evitați activitățile în apropierea acestora;

-Curățați șanțurile și rigolele pentru scurgerea apelor.

Autoritățile locale trebuie să transmită rapid avertizările populației și să sprijine echipele Apelor Române în intervențiile de protejare a lucrărilor de apărare existente, aflate în administrare.

„Echipele Apelor Române sunt în stare de alertă și de vigilență maximă. Intervenim 24/24 în teren, pregătiți să acționăm pentru protejarea comunităților”, a declarat Directorul General Florin Ghiță.

Echipele Apelor Române monitorizează constant nivelurile și debitele râurilor și rămân pregătite să intervină rapid în zonele vulnerabile.

