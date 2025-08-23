Cancelarul german Friedrich Merz a promis sâmbătă că taxele aplicate companiilor mijlocii nu vor fi majorate, el poziționându-se astfel împotriva unei propuneri a partenerilor de coaliție social-democrați, transmite dpa.

Friedrich Merz, viitorul cancelar german: „Europa trebuie să-și câștige independența față de SUA”

Odată cu alegerea lui Friedrich Merz în funcția de cancelar, Germania își redefinește prioritățile în politica externă și de securitate. Liderul CDU își propune să întărească Europa și să reducă dependența de Statele Unite.

„Lumea nu ne va aștepta. Acum trebuie să ne recâștigăm rapid capacitatea de a acționa”, a declarat Friedrich Merz înainte de victorie.

Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a tensionat relațiile dintre Europa și SUA. În timp ce Washingtonul negociază direct cu Moscova în privința Ucrainei, fără implicarea Europei, Merz consideră că „americanii – cel puțin această administrație – sunt în mare măsură indiferenți față de soarta Europei”.

