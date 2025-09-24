FRF sancționează Dinamo, Petrolul și mai mulți jucători după incidentele din Superliga

Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a anunțat miercuri sancțiuni împotriva cluburilor Dinamo și Petrolul Ploiești, dar și a unor jucători din Superliga, ca urmare a incidentelor înregistrate în cadrul rundelor recente ale campionatului.

FRF sancționează Dinamo, Petrolul

Clubul Dinamo 1948 a fost amendat cu 11.250 de lei, iar Petrolul Ploiești cu 10.000 de lei, pentru incidentele din meciul câștigat de bucureșteni cu 3-0 pe stadionul „Ilie Oană” în etapa a 9-a. În plus, directorul sportiv al Petrolului, Paul Pintilie, a primit o suspendare de trei jocuri și o amendă de 4.500 de lei.

CITEȘTE ȘI – Surpriză în fotbalul mondial! O țară de 56.000 de locuitori intră în familia FIFA

Și mai mulți jucători au fost sancționați pentru eliminări în meciurile etapei a 10-a. Ovidiu Bic (Universitatea Craiova), Gabriel Oancea (FC Argeș) și Paul Iacob (Oțelul Galați) vor lipsi un joc fiecare și vor plăti o penalitate sportivă de 740 de lei.

„ACS Petrolul 52 vs. SC Dinamo 1948 SA – Incidente. În temeiul art.82.1 și 3.b din RD raportat la art.83.2.c din RD cu aplicarea art.54.2 din RD se sancționează clubul ACS Petrolul Ploiești cu penalitate sportivă de 5.000 lei. În temeiul art.82.1 și 3.a și c din RD raportat la art.83.2.d din RD se sancționează clubul ACS Petrolul cu penalitate sportivă de 10.000 lei. În conformitate cu prevederile art.45.1 din RD clubul ACS Petrolul va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă prevăzută de art.83.2.d și sportivă de 10.000 lei. În temeiul art.65.a din RD, se sancționează directorul sportiv Paul Pintilie, cu suspendare pentru 3 (trei) jocuri și i se aplică o penalitate sportivă de 4.500 lei. În temeiul art.82.2 și 3.b din RD cu aplicarea art.54 din RD se sancționează clubul Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 7.500 lei. În temeiul art.82.2 și 3.a și c din RD raportat la art.83.2.b din RD se sancționează clubul Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 11.250 lei. În conformitate cu prevederile art.45.1 din RD clubul SC Dinamo 1948 va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă prevăzută de art.83.2.b și penalitate sportivă de 11.250 lei”, se arată într-un comunicat al Comisiei, publicat pe site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Comisia a precizat că măsurile sunt aplicate conform regulamentului disciplinar, luând în considerare gravitatea abaterilor și rolul jucătorilor și oficialilor în menținerea ordinii pe teren.

„ACS Campionii FC Argeș vs. AS FC Universitatea Cluj – Eliminare: Bic Ovidiu Alexandru (oaspeți), Oancea Gabriel Dorinel (gazde). În temeiul art.63.1.g raportat la art.63.2.1 din RD se sancționează jucătorul Bic Ovidiu Alexandru cu suspendare pentru un joc și penalitate sportivă de 740 lei. În temeiul art.63.1.g raportat la art.63.2.1 din RD se sancționează jucătorul Oancea Gabriel Dorinel cu suspendare pentru un joc și penalitate sportivă de 740 lei”, menționează sursa citată.

Aceste decizii reflectă preocuparea FRF de a menține disciplina în Superliga și de a sancționa ferm incidentele care afectează desfășurarea normală a competițiilor. Sancțiunile aplicate vin ca un semnal clar către cluburi și sportivi că respectarea regulamentului este esențială pentru integritatea fotbalului românesc.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.