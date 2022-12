FOTO: Ludovic Orban împodobește bradul de Crăciun alături de un bun prieten: “Un an întreg a durat așteptarea”

Ludovic Orban nu a furat startul cu mult în acest an, și de abia acum s-a apucat să împodobească bradul, alături de un bun prieten.

“Un an întreg a durat așteptarea. Nu am putut nicicum să grăbesc lucrurile. Dar momentul indelung așteptat a sosit. E seara în care împodobim bradul de Crăciun. De acum simțim din plin în casă sărbătorile de iarnă. După cum puteti vedea am avut un asistent foarte entuziast”, a scris Orban pe pagina sa de Facebook.

Orban împodobește bradul alături de câinele său

