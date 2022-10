FOTO: Cel mai mare vas de croazieră din lume – Valorează peste 2 miliarde de lire sterline și are un imens parc acvatic și un patinoar

Cea mai mare navă de croazieră din lume – Icon of the Seas – a fost prezentată de Royal Caribbean. Are capacitatea de a transporta 7.600 de pasageri și costă peste 2 miliarde de lire sterline și este disponibilă din 2024.

Mega-nava va avea cel mai mare parc acvatic de pe mare, o cascadă de 155 de metri în interiorul unui vast dom geodezic, primul bazin de înot pe mare din lume și o piscină infinită suspendată deasupra oceanului.

Sursa Foto – royalcaribbeanpresscenter

Icon of the Seas, care va naviga din ianuarie 2024, va avea opt cartiere unice, care se vor întinde pe 20 de punți și care vor avea de toate, inclusiv o navă de pirați scufundată. Mai mult de 40 de restaurante, baruri și localuri de noapte vor hrăni și distra miile de pasageri.

Pasagerii vor putea alege din 28 de tipuri de cabine diferite, cu Ultimate Family Townhouse, care se întinde pe trei punți, cu tobogan, gard alb și cutie poștală.

Sursa Foto – royalcaribbeanpresscenter

Nava este prima din noua serie Icon – prima nouă categorie de nave de la Royal Caribbean de când a lansat navele din clasa Oasis în 2009.

Aceasta va avea cinci cartiere complet noi.

· Thrill Island – Iubitorii de senzații tari își pot testa limitele, pot escalada noi înălțimi și pot atinge viteze halucinante. Această aventură pe o insulă pierdută găzduiește puncte de atracție precum Category 6, cel mai mare parc acvatic de pe mare, cu șase tobogane care doboară recorduri: Pressure Drop și înclinația sa de 66 de grade îl fac primul tobogan deschis în cădere liberă din industrie; Frightening Bolt, cu o înălțime de 14m, cel mai înalt tobogan de cădere de pe mare; Storm Surge și Hurricane Hunter, primele tobogane de familie pe mare și Storm Chasers. Viața la limită capătă un nou sens cu Crown’s Edge, unde iubitorii de adrenalină se vor legăna la 154 de metri deasupra oceanului.

· Chill Island găzduiește patru dintre cele șapte piscine ale navei și va include Swim & Tonic, primul bar de înot pe mare al liniei, Royal Bay Pool, cea mai mare piscină de pe o navă și Cloud 17, un refugiu doar pentru adulți, precum și piscina Cove cu margine infinită.

· Surfside va fi zona de joacă supremă pentru familiile mai tinere, cu parcuri acvatice pentru copii mici și bebeluși, precum și o piscină pentru ca părinții să se relaxeze în timp ce stau cu ochii pe copii, dar și locuri de joacă, o sală de jocuri și chiar un carusel modern.

· The Hideaway, un cartier situat la 135 de metri deasupra oceanului, va avea un aer de club de plajă și vederi neîntrerupte ale oceanului de la prima piscină infinită suspendată din lume pe mare, precum și terase la soare pe mai multe niveluri și jacuzzi.

· AquaDome – cocoțat chiar în vârful părții frontale a navei se va transforma dintr-o oază de liniște pe timp de zi, într-un teatru vibrant pe timp de noapte. Cupola geodezică vastă va avea o cascadă de 155 de metri și patru brațe robotizate pentru spectacole aeriene incredibile cu cabluri înalte.

Sursa Foto – royalcaribbeanpresscenter

