Jucătorul David Miculescu a afirmat, joi seara, după înfrângerea suferită de FCSB în fața formației elvețiene FC Basel, cu scorul de 1-3, în etapa a patra a Europa League la fotbal, că nu i-a simțit atât de puternici pe adversari până la eliminarea portarului Ștefan Târnovanu.

‘Sunt dezamăgit pentru că la fel ca în meciul cu Bologna și astăzi am început foarte bine, cu ocazii, am avut situații clare de gol. Puteam să înscriem, am fost peste ei, dar a venit un moment de neatenție și am rămas cu un om minus. Apoi a venit și golul de 0-1 și ne-am demoralizat un pic. Noi n-am avut nimic de pierdut. Am venit să jucăm fotbal, să arătăm că suntem buni, chiar dacă eram cu un om în minus am reușit să egalăm și la 1-1 am sperat că putem să marcăm și golul doi. Am fost apoi golul de 1-2, dar dacă reușeam să înscriem putea să se termine egal. Nu i-am simțit atât de puternici în teren când eram 11 la 11 pe teren’, a spus Miculescu la DigiSport.

‘Suntem mulțumiți cu trei puncte, dar cred că puteam să scoatem mai mult. Pentru că am avut situații clare și cu Bologna și astăzi la fel, dar a fost acea eliminare și din păcate am pierdut și astăzi’, a completat acesta.

FCSB a fost învinsă de echipa elvețiană FC Basel cu scorul de 3-1 (1-0), joi seara, pe St. Jakob-Park din Basel, în etapa a patra a competiției de fotbal Europa League.

Xherdan Shaqiri (19 – penalty, 73) și Ibrahim Salah (88) au marcat pentru campioana Elveției, în timp ce golul de onoare al bucureștenilor a fost reușit de Darius Olaru (57).

FCSB a pierdut ultimele sale trei meciuri în competiție după un debut cu dreptul: 1-0 cu Go Ahead Eagles (deplasare), 0-2 cu Young Boys Berna (la București), 1-2 cu Bologna (la București) și 1-3 cu FC Basel (deplasare).

Echipa antrenată de Elias Charalambous va juca în continuare cu Steaua Roșie (27 noiembrie, la Belgrad), Feyenoord (11 decembrie, la București), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) și Fenerbahce (29 ianuarie, la București).

Victorie mare în Conference League pentru U Craiova în deplasarea de la Viena

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a declarat, joi seara, după victoria cu Rapid Viena, scor 1-0, în etapa a treia din Conference League, că este bucuros de cele trei puncte câștigate, însă consideră că formația sa ar fi trebuit să mai marcheze goluri pentru a urca mai mult în clasament.

‘A fost greu să fiu în tribună, însă, în același timp se văd mult mai bine lucrurile de sus decât de la nivelul băncii. Ne-a ieșit în mare faptul că am fost foarte agresivi la mijlocul terenului și nu am lăsat mijlocașii centrali să se întoarcă pentru a închide cât mai mult culoarele. Suntem bucuroși de victorie și de puncte, dar cred că mai puteam marca goluri. Iar acest lucru ne-ar mai fi urcat două-trei poziții în clasament’, a spus Rădoi la postul Prima Sport.

‘Poate din exterior părem inspirați, dar ce am făcut în seara asta am făcut și în alte meciuri când nu ne-a ieșit rezultatul, cu Metaloglobus, cu Oțelul Galați sau cu FCSB. S-au folosit aceleași lucruri și la nivel de tactică, și la nivel de motivație. Doar că uneori poate și jucătorii au o zi grea, să nu zic proastă, poate deciziile pe care le iau înainte de meci par potrivite, dar în timpul meciului se întâmplă alte lucruri. Însă și noi suntem o echipă în formare, chiar dacă în seara asta am câștigat. Trebuie să rămânem în continuare modești pentru că ne așteaptă meciuri foarte grele’, a adăugat tehnicianul.

Foto Facebook TVRSport, Viena, Rapid Viena- U Craiova 0-1

‘Noi vom folosi această rotație până se va termina campionatul pentru ca foarte mulți dintre jucători să rămână sănătoși alături de noi. Trebuie să avem grijă ca jucătorii să nu se accidenteze. Jucătorii au arătat foarte bine în ultima perioadă. Vedem de la meci la meci cine are prospețime să ducă un astfel de joc. Pentru că în seara asta a fost o risipă de energie fantastică din partea jucătorilor’, a mai spus el.

Mirel Rădoi susține că Universitatea Craiova mai are nevoie de o victorie pentru a obține calificarea în faza următoare a competiției.

‘E greu să spunem ce va fi mai departe. Nu ne-am calificat cu victoria din seara asta. Am făcut doar patru puncte și mai avem nevoie de minimum un punct ca să putem, prin rezultatele celorlalți, să sperăm la o calificare. Iar ca să fim siguri mai avem nevoie de o victorie’, a precizat antrenorul.

Universitatea Craiova a învins-o pe Rapid Viena cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Weststadion din Viena, în etapa a treia a competiției de fotbal Conference League.

Universitatea a reușit prima sa victorie în faza principală a competiție, prin golul lui Oleksandr Romanciuk (37).

După 0-2 în Polonia cu Rakow Cszestochowa, 1-1 acasă cu FC Noah și 1-0 cu Rapid la Viena, Universitatea va juca în continuare în Conference League cu Mainz (27 noiembrie, acasă), Sparta Praga (11 decembrie, acasă) și cu AEK Atena (18 decembrie, în deplasare).

