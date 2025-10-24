Joi seara, cele două echipe românești din cupele europene, FCSB și U Craiova au evoluat acasă, pe Arena Națională din București, respectiv pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova. FCSB a pierdut cu Bologna 1-2, iar U Craiova a remizat cu echipa armeană Noah 1-1.

Bologna s-a impus mai clar decât o arată scorul, prin golurile marcate de Jens Odgaard (9) și Thijs Dallinga (12), respectiv Daniel Bîrligea (54).



Echipa ”rossoblu” a dominat prima jumătate de oră a meciului, a înscris de două ori și a ratat și alte ocazii de gol.

În min. 8, columbianul Lucumi a trimis cu capul, dar Târnovanu a reținut.

Un minut mai târziu, oaspeții au deschis scorul prin danezul Odgaard (9), care a reluat în plasă mingea centrată de Dallinga, după o minge pierdută de Șut în fața lui Freuler.

Bologna și-a dublat avantajul la scurt timp, prin Dallinga (12), după ce Târnovanu a respins voleul expediat de Lykogiannis și deviat de Lixandru.

Heggem (22) a trimis pe lângă poartă cu capul, iar Târnovanu s-a remarcat la șutul lui Orsolini (25).

Finalul primei reprize a aparținut campioanei României, care și-a creat câteva ocazii bune de gol.

În min. 37, la un corner executat de Radunovic, Ngezana a reluat cu capul de la 6 metri, dar Skorupski a respins, iar apoi a apărat și reluarea lui Șut, dintr-o poziție suspectă de ofsaid.

Cisotti (38) a șutat de la 22 de metri, dar portarul polonez a fost la post. Skorupski s-a remarcat în min. 41, când Thiam a trimis la colțul scurt, dar polonezul a avut un reflex cu piciorul.

FCSB a început promițător repriza a doua, iar Bîrligea (54) a profitat de neatenția lui Lucumi și a trimis în poartă.

”Roș-albaștrii” au sperat că vor avea șansa egalării, dar nu au mai reușit să amenințe poarta lui Skorupski.

Bologna a fost echipa mai periculoasă în ultima parte a meciului, iar Târnovanu s-a remarcat a șuturile trimise de Odgaard (68, 80) din afara careului, dar și la șutul lui Dallinga (72) din 6 metri.

În min. 83, Orsolini a trimis în bară de la 8 metri, mingea fiind deviată de Ngezana.

Pentru Bologna aceasta a fost prima victorie în acest sezon.

FCSB rămâne cu victoria din prima etapă cu Go Ahead Eagles (1-0, în deplasare), pierzând următoarele două meciuri, 0-2 cu Young Boys Berna și 1-2 cu Bologna, ambele la București.

FCSB va juca în continuare cu FC Basel (6 noiembrie, în deplasare), Steaua Roșie (27 noiembrie, la Belgrad), Feyenoord (11 decembrie, la București), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) și Fenerbahce (29 ianuarie, la București).

FCSB – Bologna 1-2 (0-2)

Au marcat: Daniel Bîrligea (54), respectiv Jens Odgaard (9), Thijs Dallinga (12).

București, Arena Națională: circa 27.000 de spectatori

Europa League – etapa a treia



Au evoluat echipele:

FCSB: 32. Ștefan Târnovanu – 28. Alexandru Pantea, 30. Siyabonga Ngezana, 16. Mihai Lixandru, 33. Risto Radunovic – 42. Baba Alhassan, 8. Adrian Șut (10. Florin Tănase, 46) – 11. David Miculescu, 27. Darius Olaru (căpitan; 20. Dennis Politic, 86), 31. Juri Cisotti (9. Daniel Bîrligea, 46) – 93. Mamadou Thiam (37. Octavian Popescu, 64). Antrenor: Elias Charalambous.

Rezerve neutilizate: 34. Mihai Udrea, 38. Lukas Zima – 4. Danijel Graovac, 7. Denis Alibec, 12. David Kiki.

Bologna: 1. Lukasz Skorupski – 20. Nadir Zortea (2. Emil Holm, 67), 14. Torbjoern Heggem (41. Martin Vitik, 46), 26. Jhon Lucumi, 22. Charalampos Lykogiannis – 8. Remo Freuler (căpitan), 6. Nikola Moro (19. Lewis Ferguson, 77) – 7. Riccardo Orsolini (10. Federico Bernardeschi, 85), 21. Jens Odgaard, 11. Jonathan Rowe (28. Nicolo Cambiaghi, 46) – 24. Thijs Dallinga. Antrenor: Daniel Niccolini.

Rezerve neutilizate: 13. Federico Ravaglia, 25. Massimo Pessina – 4. Tommaso Pobega, 9. Santiago Castro, 16. Nicolo Casale, 33. Juan Miranda, 80. Giovanni Fabbian.

Arbitru: Andris Treimanis; arbitri asistenți: Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasennikovs; al patrulea oficial: Aleksandrs Golubevs (toți din Letonia)

Arbitru video: Jeroen Manschot (Olanda); arbitru asistent video: Kristaps Ratnieks (Letonia)

Observator UEFA pentru arbitri: Kenneth William Clark (Scoția); Delegat UEFA: Zaur Haji-maharramov (Azerbaidjan)

Cartonașe galbene: Heggem (16), Rowe (26), Miculescu (28), Odgaard (40), Cambiaghi (69), Charalambous (72), Skorupski (76), Popescu (87), Nicollini (88), Radunovic (90+1).

Joc modest pentru U Craiova care a obținut primul ei punct în Conference League

Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu echipa armeană FC Noah, 1-1 (1-0), joi seara, pe Stadionul ”Ion Oblemenco” din Craiova, în etapa a doua a competiției de fotbal Conference League.

Universitatea a făcut un joc destul de modest, în fața unei echipe bine articulate și a obținut primul său punct în competiție, în urma golurilor marcate de Monday Etim (38), respectiv Nardin Mulahusejnovic (73).

Campioana Armeniei a fost superioară la mai toate capitolele, posesie (52%-48%, șuturi la poartă 16-5, pe poartă 5-2, cornere 42, atacuri 38-28, pase complete 353-320, mingi recuperate 38-35 etc).

Oaspeții au avut prima ocazie a partidei, dar Isenko a respins șutul trimis de Soualehe de la 25 de metri (14). Aias l-a testat și el pe Isenko (24), iar japonezul Oshima, fostul jucător al Universității, a trimis mingea în transversală (32). Isenko s-a mai remarcat o dată, la lovitura de cap a lui Isenko (32).

Universitatea a marcat la singura sa acțiune reușită din prima repriză, prin nigerianul Etim (38), care a pătruns bine și a înțepat mingea la colțul scurt, marcând primul său pentru Universitatea.

Echipa antrenată de Mirel Rădoi a adoptat o tactică de așteptare în partea secundă și Noah a avut inițiativa. În min. 73, după o aruncare de la margine, Mulahusejnovic a marcat cu capul, din centrarea lui Sualehe, restabilind egalitatea.

Craiovenii au ieșit la atac, iar Bancu (76) a trimis un șut imprecis din marginea careului.

Saintini (79) l-a imitat la poarta cealaltă, după un corner.

Și Nsimba (90+2) a avut o șansă favorabilă, dar a ratat complet șutul din poziție bună.

Un moment inedit s-a petrecut în minutele adiționale (90+6), când portarul Fayulu a ținut mingea prea mult în mâini și arbitrul a dictat corner pentru Universitatea.

La pauză și în prima parte a reprizei secunde au existat probleme cu instalația de nocturnă, dar jocul s-a putut desfășura.

În min. 63, Bancu și Romanciuk s-au ciocnit în încercarea de a lovi o minge aflată în aer, iar ucraineanul s-a ales cu un bandaj în jurul capului.

După 0-2 în Polonia cu Rakow Cszestochowa și 1-1 acasă cu FC Noah, în continuare, Universitatea va juca în Conference League cu Rapid Viena (6 noiembrie, în deplasare), Mainz (27 noiembrie, acasă), Sparta Praga (11 decembrie, acasă) și cu AEK Atena (18 decembrie, în deplasare).

Universitatea Craiova – FC Noah 1-1 (1-0)

Au marcat: Monday Etim (38), respectiv Nardin Mulahusejnovic (73).

Craiova, Stadionul ”Ion Oblemenco”: 18.004 spectatori

Conference League – etapa a doua

Au evoluat echipele:

Universitatea Craiova: 77. Pavlo Isenko – 24. Nikola Stevanovic (19. Vasile Mogoș, 80), 28. Adrian Rus, 3. Oleksandr Romanciuk – 17. Carlos Mora, 23. Samuel Teles (4. Alexandru Crețu, 90+3), 5. Anzor Mekvabișvili (8. Tudor Băluță, 61), 20. Alexandru Cicâldău (14. Lyes Houri, 80), 11. Nicușor Bancu (căpitan) – 12. Monday Etim (39. Steven Nsimba, 80), 9. Assad Al Hamlawi. Antrenor: Mirel Rădoi.

Rezerve neutilizate: 1. Silviu Lung Jr, 21. Laurențiu Popescu – 2. Florin Ștefan, 10. Ștefan Baiaram, 15. Juraj Badelj, 29. Luca Băsceanu, 30. David Matei.

FC Noah: 16. Timothy Fayulu – 6. Eric Boakye (19. Hovhanes Hambardzumian, 73), 39. Nathanael Saintini, 3. Serghei Muradian, 33. David Sualehe – 17. Gustavo Sangare (99. Hovhanes Harutiunian, 88), 88. Yan Eteki – 7. Helder Ferreira (căpitan), 14. Takuto Oshima (27. Gor Manvelian, 73), 77. Alen Grgic (4. Gudmundur Thorarinsson, 73) – 9. Matheus Aias (32. Nardin Mulahusejnovic, 59). Antrenor: Sandro Perkovic.

Rezerve neutilizate: 22. Ognjen Cancarevic – 10. Artak Dașian, 11. Imrane Oulad Omar, 18. Artem Avanesian, 37. Goncalo Silva, 47. Marin Jakolis.

Arbitru: Gal Leibovitz; arbitri asistenți: Dor Medina, Yossi Babayoff; al patrulea oficial: Dekel Zino (toți din Israel)

Arbitru video: Eitan Shmuelevitz; arbitru asistent video: Shalom Ben Avraham (ambii din Israel)

Observator UEFA pentru arbitri: Lee Evans (Țara Galilor); Delegat UEFA: Lampirni Dimitrou (Grecia)

Cartonașe galbene: Al Hamlawi (23), Bancu (25), Eteki (61).

