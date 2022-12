Fostul antrenor al lui AC Milan și Bologna, Sinisa Mihajlovic, a murit la vârsta de 53 de ani, în urma unei lungi lupte cu leucemia.

Fostul fundaș iugoslav, care a câștigat Cupa Europei cu Steaua Roșie Belgrad ca jucător în 1991, a anunțat pentru prima dată că are leucemie în 2019, scrie BBC.

El a fost tratat cu succes, dar a fost diagnosticat cu această boală pentru a doua oară în martie 2022.

„Impactul său în jocul nostru, în țară și în inimile noastre va fi amintit pentru totdeauna”, se arată într-un comunicat al Serie A.

Mihajlovic a câștigat Serie A ca jucător la Lazio și Inter Milano. El a mai jucat pentru Roma și Sampdoria.

A câștigat 63 de selecții internaționale între 1991 și 2003, reprezentând fosta Iugoslavie la Cupa Mondială din 1998 și la Euro 2000.

Heaven has gained another legend. You will be sorely missed, Siniša. — AC Milan (@acmilan) December 16, 2022

El a condus naționala Serbiei și a fost antrenorul Bolognei până în septembrie, când a fost demis în urma unui început slab de sezon.

„A fost cea mai dificilă decizie pe care am luat-o de când sunt președinte al Bolognei”, a declarat atunci președintele, Joey Saputo.

„În ultimii ani am trăit împreună cu Sinisa momente frumoase și dureroase care au cimentat o relație nu doar profesională, ci mai ales umană.

Mihajlovic a înfruntat boala cu curaj și determinare încă din ziua în care a vrut să-și facă publică starea de sănătate într-o conferință de presă emoționantă.

De atunci, în ciuda internărilor în spital și a efectelor grele ale tratamentelor la care a fost supus, a rămas mereu aproape de echipă, făcând toate eforturile pentru a fi în contact cu jucătorii, în persoană sau în legătură directă, datorită și profesionalismului staff-ului său,” a mai spus acesta.

Într-un comunicat postat pe site-ul propriu, Federația sârbă de fotbal a scris: „Fotbalul a pierdut prea devreme un campion al Europei și al lumii, unul dintre cei mai buni executanți de lovituri libere din istoria fotbalului, jucător, antrenor și selecționer, un om care a lăsat o amprentă profundă în istoria fotbalului sârb și italian prin cariera sa.”

Javier Zanetti, care a jucat alături de Mihajlovic la Inter Milano, a declarat: „Am fost un mare fan al lui Mihajlovic. A fost un bun prieten și acum nu mai este. A făcut atât de multe pentru fotbal!”.

Lega Serie A is extremely saddened by the passing of Siniša Mihajlović 🙏 @SerieA pic.twitter.com/gIlDnnEysj — Lega Serie A (@SerieA_EN) December 16, 2022

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!