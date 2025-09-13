„Forțele Aeriene au interceptat o dronă în spațiul aerian național. Două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană Fetești au decolat, sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:05 pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, transmite Antena 3 CNN.

La ora 18:12 a fost emis mesajul RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, iar la ora 18:23 aeronavele F-16 au detectat o dronă în spațiul aerian național, pe care au urmarit-o până la aproximativ 20 km sud-vest de Chilia Veche, când a dispărut de pe radar. Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite și nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populației. În momentul emiterii comunicatului situația este monitorizată de sistemele radar ale MApN și aeronavele aflate în aer”, informează Ministerul Apărării.

Epava unei drone rusești s-a prăbușit la Chilia

Epava unei drone rusești s-a prăbușit, sâmbătă, la Chilia. Armata română a ridicat avioanele F-16 pentru preîntâmpinarea situației.

„(…). Două avioane F-16 au fost deja ridicate de la sol, de la baza de la Borcea pentru a supraveghea şi pentru a vedea ce se întâmplă în spaţiul aerian românesc.

Urmează ca Ministerul Apărării Naţionale să decidă cât vor rămâne în aer cele două avioane. În tot acest timp, trebuie să ştim că populaţia de pe teritoriul României nu este ţinta atacurilor Federaţiei Ruse.

Cel mai probabil, evident, vorbim de o dronă care avea ca destinaţie Ucraina. În plus, reprezentanţii MApN, autorităţile roagă cetăţenii să respecte totuşi măsurile de siguranţă, transmise prin mesajul RO-ALERT, să evite să intre în panică şi să sune la 112 dacă, sigur, consideră că este necesar.

Trebuie să vă spun că, până în momentul de faţă, nu au existat apeluri la serviciul unic de urgenţă 112, cel puţin la dispeceratul ISU Tulcea”, a mai transmis Antena 3 CNN.

