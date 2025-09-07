Din total, 85% provin din fonduri europene, iar restul de 15% este asigurat de la bugetul de stat

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) pregătește lansarea unei noi scheme de finanțare, menite să sprijine înființarea de întreprinderi sociale în județele Gorj, Dolj și Hunedoara. Ajutoarele vor varia între 100.000 și 300.000 de euro pentru fiecare startup selectat, scrie startupcafe.ro.

Recent, MIPE a publicat propunerea de Ghid al solicitantului pentru „Acțiunea dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, parte a Programului Tranziție Justă (PTJ) 2021-2027. Bugetul total al schemei se ridică la 27 de milioane de euro, împărțit astfel:

Gorj: 9.000.000 EUR

Hunedoara: 7.847.682 EUR

Hunedoara – ITI Valea Jiului: 4.225.675 EUR

Dolj: 6.000.000 EUR

Din total, 85% provin din fonduri europene, iar restul de 15% este asigurat de la bugetul de stat. Banii nu vor ajunge direct la antreprenorii sociali. Mai întâi, aceștia vor fi gestionați de administratori de schemă de ajutoare de minimis, care pot fi instituții de învățământ superior acreditate în județele vizate, unități administrative locale sau județene cu experiență în gestionarea programelor cu finanțare nerambursabilă, ONG-uri cu experiență în economia socială, parteneriate între entități publice și/sau private, cu anumite condiții privind sediul și conducerea proiectului.

Fiecare proiect mare depus de un administrator poate primi minimum 2 milioane EUR, valoarea maximă fiind limitată la bugetul disponibil pe județ.

În cadrul proiectelor mari, administratorii vor selecta viitorii antreprenori sociali. Aceștia vor beneficia de ajutoare de minimis între 100.000 și 300.000 EUR, cu obligația de a contribui cu cel puțin 5% din valoarea sprijinului. De asemenea, fiecare întreprindere socială finanțată, trebuie să angajeze minimum 2 salariați. Administratorii vor trebui să direcționeze cel puțin 70% din fondurile primite către aceste granturi pentru antreprenori.

Această schemă vizează stimularea economiei sociale în regiunile Gorj, Dolj și Hunedoara și crearea de noi locuri de muncă prin susținerea startup-urilor inovatoare.

