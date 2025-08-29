De către

O delegație a Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, șeful misiunii pentru România, va fi prezentă la București în perioada 3–12 septembrie.

Vizita face parte din întâlnirile periodice pe care instituția le organizează cu autoritățile române.

Pe durata vizitei, reprezentanții FMI vor evalua evoluțiile economice recente și politicile guvernamentale.

În acest context, sunt programate întrevederi cu oficiali ai Ministerului Finanțelor, ai Băncii Naționale a României și ai altor instituții publice.

Dialog cu mediul privat și ONG-uri

Misiunea FMI include și discuții cu actori din mediul privat, precum și cu organizații non-guvernamentale, în vederea unei evaluări cât mai cuprinzătoare a situației economice din România.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.