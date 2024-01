O delegație a Fondului Monetar Internaţional (FMI), condusă de Jan Kees Martijn, a sosit în țara noastră și va sta până joi, pentru a analiza ultimele evoluţii economice şi financiare şi pentru o revizuire a prognozelor macroeconomice. FMI se află la noi în țară în perioada protestelor și au o serie de recomandări, însă Executivul de la București ar putea să le aplice abia de anul viitor.

Delegația Fondului Monetar Internaţional vizitează mai multe instituții cheie din România. În cursul zilei de luni au fost prezenți la Ministerul Finanțelor. Pootrivit surselor noastre, printre propunerile făcute de delegația FMI la Ministerul Finanțelor se numără recalcularea pensiilor care să fie făcute în 2-3 tranșe. Totodată, FMI propune o impozitare de 15% pentru toate salariile. Într-o altă variantă, veniturile ar putea fi impozitate după cum urmează: cei care încasează salariu de până 6.000 de lei să fie impozitat cu 10%, 20% pentru cei care depășesc 6.000 de lei și 25% impozit pentru cei care depășesc 8.000 de lei pe lună.

Introducerea impozitului progresiv era una dintre promisiunile făcute de Marcel Ciolacu, însă acum nu mai este o prioritate pentru Guvern.

„Impozitul progresiv are perioadele lui în care poate fi introdus. Fiindcă suntem într-o perioadă în care România și românii au nevoie de spijin și o duc destul de greu, nu cred că e un moment foarte potrivit pentru a discuta de impozitul progresiv. Ăsta e punctul meu ca profesor de finanțe”, a mai afirmat Marcel Boloș.

Premierul Ciolacu a spus că Guvernul își va ține promisiunile făcute, fără să fie nevoit să pună în aplicare toare recomandările FMI.

„FMI nu poate să impună unui stat şi unui guvern. E normal să vină, fiindcă fac în toată lumea, în toate ţările europene, fac şi în Grmania aceste evaluării. Noi avem o evaluare de ţară, pe care o face Comisia. Ni s-a spus că vom închide cu un deficit de 7,8. Eu am promis că voi închide cu închide cu un deficit cu minimum 0,5% mai puţin decât deficitul de anul trecut. Îmi cer scuze, am reuşit. Mai mult, am spus că vom avea un buget până la sfârşitul anului şi voi prinde un deficit mai mic cu cel puţin 0,5% mai mic decât anul acesta. Îmi cer scuze, am reuşit să fie mai mic cu 5%. Hai să vedem şi prima execuţie pe primul trimestru, ca să fiu şi mai determinat”, afirmă Marcel Ciolacu.

Ministrul Muncii spune că vizita FMI la București este una normală.

„Venirea FMI în România e o chestiune de rutină, de analiză a indicatorilor macroeconomici. Vom avea şi noi, la Ministerul Muncii, o întâlnire cu delegaţia marţi dimineaţa, la 9.00. Nu avem nicio problemă în sensul acesta”, a declarat ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, la Antena 3.

Aceasta a mai susținut că România nu are acord cu FMI și că Guvernul României a fost responsabil, luând măsurile de creștere a veniturilor românilor la pachet cu măsuri pentru o mai bună colectare a veniturilor la bugetul statului.

Ministrul Economiei a confirmat că nu vor crește taxele și impozitele în acest an, chiar dacă experții FMI recomandă acest lucru.

“Ne așteptăm ca de fiecare dată la un raport pe care îl fac. Este o vizită normală, în programul anual pe care îl au.

Ceea ce a spus premierul este că în acest an, în 2024, nu vor crește taxe și impozite în România și de acest lucru trebuie să țină cont toți partenerii noștri de dialog inclusiv cei care verifică progresul pe care România îl are, cum e și FMI. Trebuie să fim mult mai eficienți în cheltuirea banului public. La Ministerul Economiei, propunem ca scheme de ajutor de stat care sprijină mediul de afaceri să fie bine țintite, astfel încât efectul să fie unul maximal”, Radu Oprea, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

FMI a fost în România și în toamnă, când a propus inclusiv majorarea TVA, dar premierul Marcel Ciolacu a respins categoric o astfel de propunere, iar TVA a rămas la 19%, în timp ce pensiile au crescut din ianuarie și vor crește, prin recalculare, și în septembrie.

„Alte reforme în ceea ce priveşte taxele sunt necesare pentru a creşte veniturile, eficienţa şi corectitudinea. O creştere a veniturilor de peste 2% din PIB în afara celor aduse de pachetul fiscal recent va fi necesară în următorii doi ani”, a declarat șeful delegației FMI Kees Martijn.

La momentul respectiv, experţii FMI au mai recomandat: eliminarea scutirilor, privilegiilor şi lacunelor rămase, o nouă eficientizare a TVA, implementarea unui impozit reformat pe proprietate şi încurajarea tranziţiei la o economie verde.

Reprezentanții FMI au mai susținut că rata inflaţiei va scădea de la 7% la 4% la finalul anului 2024, dar va rămâne peste ţinta Băncii Naţionale a României (BNR).

Opoziția anunță că este inevitabil ca de anul viitor să nu fie crescute taxele.

„Nu trebuie să ai un doctorat în economie ca să vezi că, atunci când explodezi cheltuielile, trebuie să plătești de undeva, trebuie să ai niște venituri, și acele venituri nu pot fi decât datorie sau taxe și impozite – și Guvernul a crescut deja în trei runde separate taxele și impozitele și se pregătește probabil anul viitor să o facă din nou foarte puternic ca să facă rost de bani pentru acea creștere de 40%”, a declarat deputatul USR Claudiu Năsui.

În concluzie, cu sau fără vizita FMI, Guvernul are două opțiuni: creșterea taxelor sau reformele pe care le tot promit și reduc aparatul bugetar, ceea ce înseamnă că vor rămâne fără posturi parte din oamenii de partid.