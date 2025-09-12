De către

Şeful misiunii Fondului Monetar Internaţional pentru România, Joong Shik Kang, va prezenta vineri, la sediul Băncii Naționale a României, concluziile vizitei efectuate la Bucureşti.

Conferința de presă organizată la sediul BNR marchează încheierea consultărilor oficiale dintre reprezentanții FMI și autoritățile române.

Misiunea FMI, desfășurată între 3 și 12 septembrie 2025, a analizat evoluțiile recente ale economiei românești.

Echipa condusă de Joong Shik Kang a avut întâlniri cu oficiali din Ministerul Finanţelor, BNR, agenții guvernamentale, dar și cu reprezentanți ai sectorului privat și ai organizațiilor neguvernamentale.

Consultările în baza Articolului IV reprezintă un exercițiu obligatoriu pentru toate statele membre FMI, având scopul de a evalua situația economică și financiară și de a formula recomandări privind politicile necesare menținerii stabilității.

România, monitorizată anual de FMI

Deși România nu are în prezent un acord de finanțare cu FMI, instituția evaluează anual starea economiei naționale prin aceste consultări.

O vizită similară a avut loc și la începutul anului, între 3 și 7 februarie 2025.

Potrivit raportului „World Economic Outlook” publicat în aprilie, FMI a revizuit negativ prognoza de creștere economică pentru România, de la 3,3% la 1,6% pentru anul 2025.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.