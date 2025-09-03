Echipa FMI va discuta cu reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale și altor agenții guvernamentale, dar și cu mediul privat și organizații neguvernamentale

O delegație a Fondului Monetar Internațional, condusă de Joong Shik Kang, va sosi la București între 3 și 12 septembrie 2025 pentru o nouă rundă de evaluări privind situația economică a României, scrie Agerpres.

Potrivit instituției, echipa FMI va discuta cu reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale și altor agenții guvernamentale, dar și cu mediul privat și organizații neguvernamentale. Analiza are loc în cadrul consultărilor periodice pe Articolul IV, un mecanism obligatoriu pentru toate statele membre, menit să evalueze stabilitatea financiară și să formuleze recomandări privind politicile monetare și fiscale.

România nu are în prezent un acord de finanțare activ cu FMI, însă instituția monitorizează anual economia locală prin aceste exerciții de supraveghere. O vizită similară a avut loc și în februarie, tot sub coordonarea lui Joong Shik Kang.

Contextul misiunii este marcat de perspective economice mai slabe pentru România. În raportul „World Economic Outlook” din aprilie, FMI a redus prognoza de creștere pentru 2025 la 1,6%, de la 3,3% anterior, semnalând provocări majore pentru guvern în ceea ce privește consolidarea fiscală și stimularea investițiilor.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube