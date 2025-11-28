Florin Tănase, nemulțumit după eșecul de la Belgrad! Căpitanul FCSB a dat vina pe apărare: „Ca de obicei, primim goluri ușor”

Mijlocașul roș-albaștrilor a tras un semnal de alarmă după înfrângerea cu Steaua Roșie: „Adversarii ajung în careul nostru și se întâmplă ceva…”

FCSB a pierdut la limită pe terenul celor de la Steaua Roșie Belgrad, scor 0-1, în etapa a 5-a din Europa League, iar Florin Tănase s-a arătat extrem de dezamăgit de modul în care echipa sa a gestionat fazele defensive.

Intrat la pauză, în locul lui Mihai Lixandru, mijlocașul a acuzat din nou greșelile din apărare, considerând că acestea au făcut diferența și la Belgrad.

„Seară dezamăgitoare, puteam câștiga acest meci. Centrare și am primit un gol simplu, ca de obicei, adversari singuri pe la noi prin careu. Asta se întâmplă. Nu e blestem, dar când ajung în careul nostru se întâmplă ceva, sare mingea la ei. Din păcate, am pierdut trei puncte foarte mari”, a declarat Florin Tănase, la Fotbal European, Digi Sport.

„Trebuie să uităm acest joc și să ne concentrăm pe campionat”

Căpitanul FCSB le-a transmis fanilor că echipa are nevoie de susținere în momentele dificile și a subliniat că eliminarea greșelilor defensive este esențială pentru revenirea în formă:

„E clar că fanii sunt dezamăgiți. Au perfectă dreptate. Când pierzi atâtea puncte într-un sezon e inacceptabil. Avem nevoie de susținerea lor în continuare. Sperăm ca de duminică să nu mai facem greșeli și să marcăm goluri. Dacă vom elimina aceste greșeli, să nu mai primim așa ușor goluri…”

FCSB are doar 3 puncte în grupa unică din Europa League, ocupând locul 31 înaintea ultimelor trei dueluri europene:

cu Dinamo Zagreb

cu Feyenoord

cu Fenerbahce

Următorul meci al roș-albaștrilor este în Superliga, contra Farului Constanța.

