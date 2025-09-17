Florin Pîrvu, favorit să revină la Petrolul! Negociază azi rezilierea contractului cu Voluntari

„Lupii galbeni” caută un nou antrenor după despărțirea de Liviu Ciobotariu.

Petrolul Ploiești este foarte aproape să-l readucă pe banca tehnică pe Florin Pîrvu, antrenorul de 50 de ani care pregătește în prezent pe FC Voluntari. Tehnicianul urmează să discute astăzi rezilierea contractului cu formația ilfoveană, înțelegere care ar putea fi încheiată de comun acord cu sprijinul primarului Florentin Pandele.

Turcul Mehmet Topal, vehiculat inițial ca variantă, nu intră momentan în cărți, fiind concentrat pe obținerea licenței de antrenor. În acest context, Pîrvu a devenit principala opțiune pentru conducerea „lupilor”.

Situația Petrolului și opțiunile avute pe listă

Petrolul s-a despărțit marți de Liviu Ciobotariu (54 de ani), după o serie modestă: două victorii, trei remize și cinci înfrângeri. Media de 0,90 puncte pe meci a fost identică cu cea înregistrată de Adrian Mutu în scurtul său mandat de 76 de zile la Ploiești.

În prezent, pregătirile echipei sunt conduse interimar de staff-ul format din Bebe Bărbulescu (56 de ani), Vali Bădoi (49 de ani) și Cătălin Grigore (47 de ani), antrenor cu portarii.

Pe lista clubului ploieștean au mai figurat nume precum Dorinel Munteanu și Eusebiu Tudor. Prima opțiune a fost Marius Șumudică, dar acesta a refuzat oferta.

Performanțele recente ale lui Florin Pîrvu

La Voluntari, Pîrvu a obținut patru victorii în șase etape din Liga 2, situându-se pe locul 6. În cazul în care va ajunge la un acord pentru rezilierea contractului, tehnicianul ar urma să revină la Petrolul după un an și jumătate.

În comparație, Mehmet Topal, ultima variantă vehiculată pentru banca „găzarilor”, a avut o medie de 1,52 puncte pe meci în primul său mandat și 1,38 în al doilea, cifre superioare celor obținute de Ciobotariu și Mutu.

Astfel, Florin Pîrvu rămâne principala opțiune pentru conducerea ploieșteană, care vrea să încheie negocierile rapid, pentru ca noul antrenor să fie instalat cât mai curând.

