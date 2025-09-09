Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că PSD nu ia în considerare nicio schimbare privind vârsta de pensionare, subliniind că „pensia este un drept câştigat” și „nu există niciun proiect sau discuție în acest sens”.

„Nu, nu se ia în calcul aşa ceva, nu este niciun proiect şi nicio discuţie în legătură cu acest subiect şi Partidul Social Democrat nu susţine creşterea vârstei de pensionare pentru că pensia este un drept câştigat, după o viaţă de muncă şi de cotizare, nu ceva ce poate sau trebuie să fie amânat, nu este vreun privilegiu”, a explicat Florin Manole.

„Sunt aici ca să vă spun că, unu, Partidul Social Democrat nu susţine un astfel de demers, doi, nu există niciun proiect şi nicio discuţie în interiorul coaliţiei în legătură cu acest subiect şi trei, din motivele anterior va întâmpla aşa ceva”, a adăugat ministrul.

Și liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat marți că, deși o creștere a vârstei de pensionare ar putea fi necesară în viitor, „nu s-a luat încă în calcul o astfel de măsură”.

Aflat în contextul dezbaterilor despre viitorul pensiilor

„Cred că în acest moment este important să calmăm spiritele, să înţeleagă toţi cei care sunt aproape de vârsta de pensionare, după o viaţă de cotizare, că nu este niciun pericol în ceea ce priveşte perspectivele pentru ei şi nici pentru cei care urmează să lucreze în Europa”, a concluzionat Florin Manole.

Luni seara, la TVR 1, premierul Ilie Bolojan a afirmat că „avem nevoie de mai mulţi oameni în piaţa reală a muncii” și că „trebuie să creștem vârsta de pensionare astfel încât, în intervalul 50-65 de ani, populaţia să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi”.

