Apar noi informaţii uluitoare despre situaţia din Prahova şi Dâmboviţa, unde peste 100.000 de oameni nu au apă, conform dezvăluirilor Antena 3 CNN.

Documentele arată că se ştia despre ce urma să se întâmple. Mai mult, o înregistrare cu camera ascunsă arată cum directorul de la Apele Române, Florin Ghiţă, spunea „neoficial” că „trebuia să se facă o masă rotundă”. „S-au făcut oficial nişte hârtii dar trebuia să se ia în calcul mai multe scenarii”, spunea el. Culmea, el susţine că „nimeni nu a anticipat că vor veni ploile”.



„Acum neoficial, ABA Buzău-Ialomiţa s-a ocupat de lucrare şi de scăderea nivelului. S-au trimis nişte hârtii, dar părerea mea este că ABA Buzău-Ialomiţa trebuia să ia toate UAT-urile, toţi operatorii, şi să explice că e posibil să apară dificultăţi în asigurarea apei. Să ştie, să se aştepte că s-ar putea să scadă alimentarea, să aibă rezerve, astfel încât din rezervele alea să poată da apă raţional. Lipsa de comunicare a fost principala problemă.

Recunoaşteţi că asta e poblema?

Da, recunosc. Trebuia să se facă o masă rotundă. S-au făcut oficial nişte hârtii. Trebuia să se ia în calcul mai multe scenarii. Oamenii care lucrează la ABA Buzău sunt acolo de 30 de ani. Ştiau că poate apărea turbiditate mare, dar noi de la nivel central nu aveam cum să ştim asta. Nimeni nu a anticipat că vor veni ploile.

V-au luat prin surprindere? Da”, este conversaţia înregistrată cu camera ascunsă.



Într-un interviu „oficial” de data asta, Ghiţă spune că, din partea instituţiei sale, „a fost o lipsă de comunicare și nu s-au luat în calcul toate scenariile”.

„Avem o declarație de la Președinte, care spune că vina e la Apele Române. Așa cum a spus și doamna ministru, Corpul de Control a fost trimis la Apele Române și la ESZ. Așteptăm raportul și în funcţie de el se vor lua măsurile necesare. Acum, prioritară e reluarea apei pentru populație.

Dar care a fost vina instituției pe care o conduceți? Consider că a fost o lipsă de comunicare și nu s-au luat în calcul toate scenariile, inclusiv acesta.

Adică viitura? Exact.

Cum n-au văzut-o specialiștii dacă a fost anunțat codul portocaliu cu 48 de ore înainte? Nu știu. Așteptăm ancheta și o să vedem vinovații.

Incidentul s-a produs când colegii au vrut să facă manevre la golirea de fund şi s-a văzut că nu funcţionează. Atunci s-a luat decizia să se scadă nivelul până la 620 metri. A fost o expertiză făcută, niște experți au luat decizia de a scădea nivelul din baraj pentru că am fi putut să ajungem într-un scenariu în care să nu mai asigurăm deloc apă în aval. Ar fi trebuit să se ia în calcul toate scenariile, inclusiv să se țină cont și de fenomene meteo, ploi, torenți.

Dar nu s-a întâmplat asta? Din păcate, nu”, a spus el.

În minuta din 22 octombrie, redactată după o deplasare la barajul Paltinu a reprezentanţilor de la Apele Române, Ministerul Mediului, ABA Buzău-Ialomiţa şi ESZ Prahova, se precizează că „există riscul creşterii turbidităţii în perioada lucrărilor menţionate”. Mai mult, „s-a luat decizia continuării lucrărilor în sistem de situaţie de urgenţă generată de riscul iminent privind întreruperea alimentării cu apă pentru populaţie şi industrie”.

Mai departe, într-o informare de la Apele Române către Prefectura Prahova, pe 6 noiembrie, se „cere convocarea de urgenţă a comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă privind situaţia de la Paltinu care necesită analiză urgentă, având în vedere riscurile operaţionale şi de siguranţă. Se menţionează un risc iminent în exploatarea barajului”.

Şi într-un al treilea document se vorbeşte iar de o „situaţie iminentă”. Prefectura Prahova face publică, pe 6 noiembrie, hotărârea Consiliul Județean pentru Situații de Urgență. Prefectul Daniel Nicodim anunța că, în urma ședințelor de lucru cu reprezentanții Administrației Naționale Apele Române și Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova, a luat act de posibilitatea apariției unei situații de urgență.

„Lista celor care știu și care aveau responsabilitatea să comunice în vreun fel e mare și importantă. Domnul Ghiță este printre cei care știau, pentru că domnia sa a făcut un raport care era încă de la începutul lui noiembrie. Domnul Ghiță, directorul de la Apele Române, știa exact despre ce e vorba, iar printre cei cărora ar fi trebuit să le spună, pentru că aveau responsabilitatea comunicării, este chiar domnia sa. Domnia sa ar fi trebuit să comunice în mod oficial, ca toată lumea să-și ia toate rezervele pentru populație, pentru industrii, pentru spitale, pentru tot ceea ce înseamnă infrastructură critică„, a spus Mihai Gâdea, la Sinteza Zilei.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!



