Flavius Daniliuc lasă poarta deschisă pentru România! Fundașul lui Basel: „Nu închid niciodată ușa echipei naționale"

Dragos Soneriu
Românul născut la Viena, integralist în victoria cu FCSB, a vorbit despre posibilitatea de a reprezenta România la nivel internațional.

Flavius Daniliuc (24 de ani), fundașul central al lui FC Basel, a atras atenția publicului român după prestația solidă din victoria echipei elvețiene în fața FCSB, scor 3-1, în Conference League. Fotbalistul născut la Viena, din părinți români, a fost integralist și a oferit un interviu în care a lăsat clar de înțeles că nu exclude o posibilă convocare la echipa națională a României.

Deși are deja trei selecții la prima reprezentativă a Austriei, Daniliuc nu a mai fost convocat în acest an calendaristic și ar putea, conform regulamentului FIFA, să schimbe naționala dacă îndeplinește criteriile de eligibilitate.

„E un sentiment frumos, a fost și familia la stadion, m-am bucurat cu ei. Au fost și prieteni din România, care mi-au cerut bilete. Am început foarte bine, după am avut un pic de noroc, cartonașul roșu, apoi 11 metri… Nu mă așteptam să începem așa de bine. Echipa Steaua (n.r. – FCSB), tot respectul!”, a spus Daniliuc, după meciul de la Basel.

Fundașul a recunoscut că jocul roș-albaștrilor l-a impresionat și că s-a bucurat sincer pentru revederea cu fanii români. „Am vorbit și la pauză că trebuie să ne ținem tari, pentru că ei luptă mai mult decât ne așteptam. Am știut că e o echipă foarte bună, dar nu ne așteptam să fie atât de bună după cartonașul roșu. Căpitanul Olaru, mai ales pentru golul pe care l-a dat. Poate ar fi trebuit să-l atac și eu un pic mai mult, dar nu m-am așteptat să șuteze. Un gol minunat, respect!”

„Am doar sentimente pozitive pentru România”

Daniliuc a vorbit deschis despre originile sale și legătura puternică pe care o păstrează cu România. „Viața e frumoasă în Elveția, mulțumesc Domnului pentru tot! Părinți români, prieteni români, am doar sentimente pozitive pentru țară, am fost de multe ori, m-am simțit foarte bine. Am rude în Arad, în Suceava, niciodată nu aș putea spune ceva negativ.”

Întrebat despre șansele de a accepta o eventuală convocare sub tricolor, jucătorul lui Basel a confirmat că subiectul nu este închis. „Am primit foarte multe mesaje de încurajare: «Hai în România!», «Hai la națională!». Mai este opțiunea, am avut doar 3 meciuri (n.r. la naționala Austriei), nu închid niciodată ușa. Încă sunt discuții, n-am închis ușa complet.”

De la Bayern la Basel

Crescut la academia lui Bayern Munchen, Flavius Daniliuc a mai evoluat pentru Nice, Salernitana, Salzburg și Verona, înainte de a semna cu FC Basel, una dintre cele mai importante echipe din Elveția. Formația sa traversează o perioadă de reconstrucție, iar Daniliuc s-a impus rapid ca titular în centrul defensivei.

Dacă ar alege să reprezinte România, fundașul ar deveni o soluție valoroasă pentru linia defensivă a „tricolorilor”, oferind experiență din campionate puternice și o pregătire tactică solidă dobândită în Germania și Franța.

Pentru moment, Daniliuc preferă să rămână concentrat pe evoluțiile sale la Basel, dar declarațiile sale au reaprins discuțiile despre posibila „recuperare” a jucătorilor cu origini românești crescuți în străinătate.

