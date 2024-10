Fiul lui Victor Cornea, prezent la aniversarea fiicei Andreei Bălan

La eveniment a fost prezent și iubitul său, Victor Cornea, împreună cu fiul său, Luca. Acest moment a atras atenția fanilor, care au fost încântați să vadă prima poză de familie postată de Andreea Bălan, în care apare și fiul sportivului.

Relația dintre Andreea Bălan și Victor Cornea durează de mai bine de un an, iar de-a lungul timpului au existat critici referitoare la faptul că jucătorul de tenis și-ar fi neglijat fiul.

Cu toate acestea, prezența lui Luca la aniversarea Ellei a demonstrat contrariul, arătând implicarea sportivului în viața copilului său.

Fotografiile de la petrecere au fost rapid apreciate de fani, care au lăudat familia fericită și atmosfera plină de bucurie a evenimentului.

Am o relație foarte bună cu el, cu copilul meu, Luca, dar și cu mama lui, Irina, o fată pe care am cunoscut-o cu ceva vreme în urmă, pe când eram mult mai tânăr. Irina este bucureșteancă și am avut o poveste frumoasă de dragoste, cândva. Așa a fost situația atunci, eu am stat mult timp în Statele Unite în acea perioadă… Am avut o relație bună, dar am decis să o luăm fiecare pe drumul lui, cu propria lui carieră.