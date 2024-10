Probleme uriașe pentru Garth Brooks, cântăreţul country

Cântărețul country Garth Brooks, considerat o legendă în muzica country americană, se confruntă cu acuzații grave de viol!

Garth Brooks este acuzat de viol

Artistul este acuzat de viol de fosta sa coafeză și machieuză, potrivit unei plângeri depuse recent la un tribunal din Los Angeles.

Faptele, conform declarațiilor victimei, s-ar fi petrecut în 2019 într-o cameră de hotel din California.

Femeia, al cărei anonimat este protejat, a povestit că incidentul a fost atât de traumatizant încât a avut gânduri de sinucidere.

Ea este reprezentată de Douglas Wigdor, un avocat cunoscut pentru implicarea sa în cazuri de violență sexuală asociate mișcării #MeToo.

Avocatul a subliniat în comunicat că astfel de cazuri de abuz nu sunt specifice doar unor industrii precum Hollywood-ul sau muzica rap și rock, ci se regăsesc și în lumea country.

Garth Brooks, un artist respectat, nu a comentat încă public aceste acuzații.

Garth Brooks este unul dintre cei mai mari și mai influenți artiști din istoria muzicii country. Născut pe 7 februarie 1962 în Tulsa, Oklahoma, Garth Brooks a redefinit genul country, combinând tradiția acestuia cu elemente din rock, pop și chiar gospel, creând astfel un sunet nou, care a captivat o gamă largă de fani.

Crescut într-o familie iubitoare de muzică, Brooks a fost expus la diverse stiluri muzicale de la o vârstă fragedă. Mama sa, Colleen Carroll, a fost o cântăreață profesionistă de muzică country, iar acest lucru l-a inspirat pe tânărul Garth să își dezvolte talentul muzical. Totuși, înainte de a urma cariera de cântăreț, Brooks și-a încercat norocul în lumea sportului, practicând atletismul în colegiu.

În 1989, Garth Brooks a lansat primul său album omonim, Garth Brooks. Acesta a marcat începutul unei cariere spectaculoase, albumul fiind foarte bine primit atât de public, cât și de critici. Melodii precum „Much Too Young (To Feel This Damn Old)” și „The Dance” l-au propulsat rapid în atenția publicului country, devenind un nume de referință în industrie.

