Agenția de evaluare financiară Fitch Ratings a reconfirmat ratingul de credit al companiei Romgaz la nivelul BBB-, menținând perspectiva negativă. Decizia vine înaintea lansării unei noi emisiuni de obligațiuni corporative în euro, care ar putea ajunge până la 750 de milioane de euro, sau a unei posibile suplimentări a emisiunii anterioare, în valoare de 500 de milioane de euro, scrie profit.ro.

Potrivit Fitch, ratingul reflectă performanța financiară stabilă a companiei, disciplina în gestionarea îndatorării și progresul constant al proiectului strategic Neptun Deep, derulat împreună cu OMV Petrom. Agenția subliniază că dezvoltarea zăcământului de gaze din Marea Neagră este considerată „transformațională” pentru Romgaz și pentru securitatea energetică a României. Producția ar urma să înceapă în 2027, atingând un vârf de 8 miliarde metri cubi anual.

În același timp, Fitch avertizează că perspectiva negativă este corelată cu cea a ratingului suveran al României, ceea ce înseamnă că o eventuală retrogradare a țării, ar afecta direct și evaluarea companiei.

Romgaz menține o poziție financiară solidă, cu o rezervă de numerar de 1,44 miliarde lei la jumătatea anului 2025, acoperind confortabil datoriile curente. Compania continuă investițiile majore în proiectele Neptun Deep și Caragele, dar și în finalizarea noii centrale pe gaze de la Iernut, estimată pentru jumătatea anului 2026, după rezilierea contractului cu antreprenorul spaniol Duro Felguera și preluarea lucrărilor de către General Electric.

Fitch anticipează o creștere temporară a gradului de îndatorare până la finalul lui 2026, urmată de o revenire pe fondul intrării în producție a proiectelor majore. De asemenea, agenția nu se așteaptă ca actualul preț reglementat la gazele pentru populație (120 lei/MWh) să fie prelungit după martie 2026.

Pe lângă evoluțiile financiare, analiza Fitch face referire și la tensiunile interne, privind noua lege a guvernanței corporative, asumată de Guvern în Parlament, care limitează remunerațiile conducerii companiilor de stat. În prospectul actualizat pentru programul de obligațiuni, conducerea executivă a Romgaz a atras atenția că aplicarea noilor prevederi ar putea duce la demisii la vârf, cu potențiale consecințe asupra stabilității companiei și implicit asupra ratingului.

Romgaz a fost autorizată în 2023 și 2024 să reducă distribuția de dividende către stat, de la 50% la 20% din profitul net, pentru a susține investițiile din proiectele strategice. Fitch consideră această decizie justificată, dat fiind nivelul ridicat al cheltuielilor de capital. Totodată, agenția estimează că, după finalizarea principalelor lucrări la Neptun Deep și Iernut, compania va putea relua o politică de dividende mai generoasă, începând cu 2027.

În prezent, Romgaz și OMV Petrom investesc până la 4 miliarde de euro în Neptun Deep, un proiect care ar putea transforma România în cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană din resurse interne.

